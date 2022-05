Je historickým rekordérom, ďalší zápas nepridá. Patrick Marleau ukončil kariéru

NEW YORK. Legendárny útočník Patrick Marleau oficiálne ukončil kariéru. Oznámil to v článku na webe The Players Tribune.

Štyridsaťdvaročný Kanaďan je rekordérom NHL. V lige odohral 1779 zápasov, viac, než ktokoľvek iný v jej histórii.

Marleau pôsobil v dresoch San Jose Sharks a Toronta Maple Leafs. V bohatej kariére strelil 566 gólov a na 631 prihral. Naposledy hral v ročníku 2020/21.

Úspechy zožal na medzinárodnej scéne. Dva razy sa stal olympijským víťazom a dvakrát vyhral titul majstra sveta. V NHL však nezískal nijakú individuálnu trofej a v zbierke mu chýba aj Stanley Cup.