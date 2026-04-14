Nečakané priznanie trénera Švajčiarov. Na olympiádu cestoval s falošným potvrdením o očkovaní

Tréner švajčiarskej hokejovej reprezentácie Patrick Fischer priznal, že sa v roku 2022 zúčastnil olympijských hier v Pekingu s falošným potvrdením o očkovaní proti koronavírusu.
Informoval o tom národný zväz s tým, že kouč už za prehrešok dostal pred tromi rokmi od súdu pokutu a nebude preto ďalej trestaný.
Fischer celú záležitosť zverejnil mesiac pred majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia práve vo Švajčiarsku. "Nikto o tom nevedel. Zväz, národný olympijský výbor ani moji najbližší, "uviedol 50-ročný tréner.
"Je mi jasné, že išlo o závažný prehrešok a nesiem zaň plnú zodpovednosť. Bol som potrestaný a pokutu som zaplatil, "pridal Fischer, ktorý očkovanie odmietal z osobných dôvodov, napriek tomu ale chcel byť na hrách s tímom.
Do Číny, kde Švajčiarsko skončilo vo štvrťfinále, preto odcestoval so sfalšovanými dokumentmi. Od súdu za to neskôr Fischer dostal pokutu, podľa médií musel zaplatiť 38.910 švajčiarskych frankov (asi milión korún).
Predseda švajčiarskeho hokejového zväzu Urs Kessler označil celú záležitosť za uzavretú.
"Oceňujeme, že Patrick Fischer verejne priznal chybu. Ukázal zodpovednosť a charakter," dodal.
"Všetko sme s ´Fischim´ do detailov prebrali a pre nás je záležitosť uzavretá. Tešíme sa na majstrovstvá sveta, ktoré budeme hrať doma, a na celý náš tím vrátane Patricka Fischera, "vyhlásil Kessler.
Svetový šampionát vo Švajčiarsku odštartuje 15. mája.