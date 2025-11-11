Po Chárovi môže vstúpiť do Siene slávy NHL i Bergeron. Šancu má aj najslávnejší z bratov Staalovcov

TORONTO. Novými členmi Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF) sa od budúceho roku môžu stať aj kanadskí útočníci Patrice Bergeron a Eric Staal.
Svoje kariéry ukončili po sezóne 2022/2023, takže splnia podmienku minimálne trojročného čakania na uvedenie do prestížnej spoločnosti.
Obaja sú členmi tzv. Zlatej trojkoruny, keď získali zlato na ZOH, MS a zároveň aj Stanleyho pohár a patria k najvážnejším adeptom na prijatie do HHOF v „triede 2026.“
Bergeron sa zúčastnil aj inaugurácie nových členov HHOF v roku 2025, keďže medzi nových členov Siene slávy pribudol aj jeho dlhoročný spoluhráč z Bostonu Slovák Zdeno Chára.
Odohral v Bostone všetkých 19 sezón
Ten vo svojej ďakovnej reči spomenul viacero osobností slovenského aj zámorského hokeja, Bergeronovi však venoval osobitnú pozornosť. „Chcem vyzdvihnúť jedného hráča a poďakovať sa Patriceovi Bergeronovi.
Bol najdlhšie môj spoluhráč a môj spolukapitán. ´Bergy, vždy som sa na teba mohol spoľahnúť. Pomohol si mi stať sa lepším lídrom, hráčom, ale hlavne lepším človekom´,“ skonštatoval Chára.
Bergeron odohral v Bostone všetkých 19 sezón svojej kariéry v NHL. Šesťkrát získal Selkeho trofej pre najlepšie brániaceho útočníka a je aj držiteľ Ceny Marka Messiera pre najlepšieho lídra a Trofeje Kinga Clancyho pre hráča, ktorý najlepšie stelesňuje kvality lídra na ľade aj mimo neho.
Bergeron a Staal sú pre HHOF „dostupní“ prvýkrát, no medzi kandidátmi pre rok 2026 je spomedzi bývalých hráčov viacero takých, ktorí čakajú už dlhšie.
Podľa nhl.com pripadajú do úvahy aj bývalý útočník a súčasný tréner Caroliny Rod Brind'Amour, útočníci Vincent Damphousse, Patrik Eliáš, Theoren Fleury, Ryan Getzlaf, Curtis Joseph, Sergej Gončar, Carey Price, Bernie Nicholls, Ryan Miller, Tuukka Rask, Pekka Rinne, Jason Spezza, Tim Thomas, Keith Tkachuk, Justin Williams, Henrik Zetterberg či rekordér v počte odohratých zápasov Patrick Marleau.
K možným kandidátom pre rok 2026 patrí aj americký útočník Phil Kessel. Ten odohral zatiaľ posledný zápas v sezóne 2022/2023 rovnako ako Bergeron a Staal, no zatiaľ oficiálne nepotvrdil koniec kariéry.