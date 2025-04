ONLINE: Ottawa Senators - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Montreal Canadiens Montreal uzavírá na východě se ziskem 87 bodů nejlepší osmičku a drží druhou divokou kartu s náskokem šesti bodů před dvojicí týmů New York Rangers a Columbus. Na sedmé New Jersey naopak Habs ztrácí body dva a na šestou Ottawu poté tři. Canadiens mají momentálně fantastickou formu, když vyhráli šest zápasů za sebou a v případě vítězství si mohou zajistit účast v playoff. Nick Suzuki během posledních pěti zápasů zaznamenal devět kanadských bodů za pět gólů a čtyři asistence. Brankář Jakub Dobeš může během premiéry v NHL zažít playoff.

