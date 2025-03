Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného zápasu 54. kola základnej časti Tipos extraligy 2024/25 medzi Michalovcami a Spišskou Novou Vsou.



HK DUKLA Ingema Michalovce



Dukla mala sľubné výkony aj výsledky tesne po nástupe Juraja Faitha do funkcie hlavného trénera. Lenže keď bolo treba vydržať, mužstvo nevydržalo. Kľúčové duely v boji o elitnú šestku skončili prehrami. Michalovce teda budú musieť bojovať o play-off a po dvoch rokoch si to v kvalifikácii rozdajú s Trenčínom. Otázkou iba je to, či začnú doma alebo vonku.



HK Spišská Nová Ves



104 bodov. Spišská dorazila Košice a hneď na to aj Slovan, ktorému z vlastného ľadu neumožnila odniesť si víťazstvo ani po pätnástich rokoch. Znovu sa blysla famóznym záverom a pripísala si otočku na 3:2. Tento súboj na Zemplíne je už len formalitou, keďže o všetkom dôležitom je už dávno rozhodnuté.