Košice v závere neustrážili svoje vedenie, neuspeli ani v nájazdoch

Doug Shedden, tréner Banskej Bystrice: "Vždy, keď hráte proti tímu ako Košice, ktoré sú veľmi kvalitné a skvele vedené trénerom Danom Cemanom, tak musíte podať najlepšie výkon. My sme nemali dobru prvú tretinu, ale mali sme lepšie momenty v druhej. Aj keď bol súper dlhšie v našom pásme, tak sme mu nedovolili veľa strieľať. Myslím si, že sme dobre bránili, aj keď to možno celkovo na pohľad vyzeralo zle. Tretia tretina bola naša najlepšia. Dostali sme sa do šancí a pomohlo nám, že sme získali presilovky a jednu z nich aj využili. Som rád, že sme to zlomili vo svoj prospech v nájazdoch."

Dan Ceman, tréner HC Košice: "V prvej tretine sme hrali dobre, ale v druhej sme mali často puk na hokejkách, no napriek tomu sme si nevypracovali toľko šancí, ako by sme mohli. Tretiu tretinu sme defenzívne nezvládli. Domáci v nej mali viac šancí, než sa patrilo. Neboli sme dostatočne agresívni po našom vedení na 2:1. Musíme zlepšiť hru, keď vyhrávame, lepšie forčekovať, útočiť a nie iba brániť. Zle sme potom hrali aj presilovku v predĺžení štyroch proti trom. Nebol to práve náš najlepší výkon, pykali sme najmä za chyby vzadu."

Dominik Riečický, brankár HC Košice: "Zápas bol vyrovnaný. Prvú polovicu sme boli možno lepší, no hlavne v tretej tretine nás domáci zatlačili a napokon možno i zaslúžene vyrovnali. Už to tam strieľali zo všetkého, išli za tým gólom, čo sa im aj podarilo. Tá tretia tretina bola pre mňa celkom náročná, ale myslím si, že som ju zvládol v pohode. Na nájazdy sa pozrieme s trénerom Dušanom Strharským a uvidíme, či som tam urobil nejaké chyby, ale prišlo mi to tak, že pri druhom inkasovanom góle sa mi šmykla odrazová pravá noha, tak možno preto dal bystrický útočník gól. Bod sa nám asi máli, určite sme chceli vyhrať, no bohužiaľ, ideme s jedným bodom domov."