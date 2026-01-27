V okolí arény v Miláne sa stále pracuje. Dokončená bude len krátko pred začiatkom ZOH

Plánovaná nová oblasť pre zábavu a veľké kultúrne podujatia na okraji talianskeho Milána je stále vo veľkej miere len na papieri. Na rozsiahlom pozemku však stojí polyfunkčná hala Santa Giulia, kde sa odohrajú niektoré hokejové zápasy olympijského turnaja.
Podľa dostupných informácií sa dorába predovšetkým interiér stavby. Prvý olympijský hokejový zápas bude v hale vo štvrtok 5. februára, keď sa stretnú ženské tímy Talianska a Francúzska.
Pri vstupe do areálu sú už pripravené brány pre návštevníkov. Areál je z jednej strany ohraničený diaľnicou a výhľad z cesty, ktorú bude využívať kyvadlová doprava pre prepravu fanúšikov, zakrývajú z veľkej časti panely. Vyasfaltované sú predovšetkým prístupové cesty pre návštevníkov a tímy. Ďalšia časť rozsiahleho pozemku upravená nie je.
Stavebné práce na hale sa oneskorili a zástupcovia mesta vrátane starostu Giuseppeho Saly aj usporiadateľov neskrývajú, že zariadenie bude dokončené len krátko pred začiatkom olympijských zápasov.
Je tam ešte dosť práce
Usporiadateľská nadácia Milano Cortina 2026 na otázku ČTK z konca minulého týždňa, či je hala dokončená, zatiaľ neodpovedala. Podrobnejšie informácie nepriniesla ani talianska tlač.
Viac neprezradili ani robotníci pri odchode z areálu haly na obedovú pauzu. "Zdá sa, že je tam ešte dosť práce," povedala ČTK žena, ktorá v areáli upratuje. Okolo hokejovej arény stále stoja žeriavy.
Aréna Santa Giulia je spolu s bobovou dráhou v Cortine d'Ampezzo jedným z najviac diskutovaných športových zariadení tohtoročných zimných olympijských hier v severnom Taliansku.
Investorom a majiteľom haly s kapacitou až 16.000 ľudí je nemecká spoločnosť CTS Eventim. Podľa talianskej tlače však na rozdiel od pôvodných plánov pokryla časť nákladov na výstavbu tiež talianska vláda dvoma príspevkami vo výške 51 miliónov eur.
Časť príspevkov vláda označila za poplatky za budúce športové podujatia národného významu. Investor navyše dostal úľavy od milánskej radnice.
Jedinou možnosťou, kedy si širšiu verejnosť aj novinári, mohli štadión pozrieť vo vnútri, bolo niekoľko zápasov talianskych hokejových tímov na začiatku januára. "Zariadenie bolo stále staveniskom," oznámila ČTK redakcia špecializovaného webu Tuttohockey.
Hala Santa Giulia stojí na odľahlom mieste
Podľa nej bolo pred zhruba dvoma týždňami nutné dokončiť vybavenie zázemia pre občerstvenie aj pre tlač, alebo druhý prsteň haly s miestami pre divákov. "Ľad bol v dobrom stave," uviedla redakcia. Talianska tlač vtedy informovala o menších problémoch v prvý deň zápasov.
V Miláne sa budú hrať olympijské hokejové zápasy na dvoch športoviskách. Popri aréne Santa Giulia ich bude hostiť aj dočasný zimný štadión na predmestí Rho. Na oboch miestach sú ľadové plochy len dočasné a po olympijských a paralympijských hrách budú odstránené.
Ďalšou výzvou pre usporiadateľov bude doprava. Hala Santa Giulia totiž stojí na relatívne odľahlom mieste a hlavnú ťarchu tak ponesie kyvadlová doprava od stanice metra a železnice Milano Rogoredo.
Do oblasti vedie tiež linka 27, ktorá trvá zhruba pol hodiny, kým sa z centra Milána dostane k štadiónu, a dve linky mestských autobusov.
Parkovanie v oblasti je veľmi obmedzené a úbytok parkovacích miest bol najčastejšou výčitkou, ktorú miestni v rozhovore s ČTK spomínali.