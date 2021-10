Slovan má poslednú šancu na záchranu reputácie, Třinec vyhral aj s hráčmi rezervy

"Musím povedať, že sme do zápasu vstúpili veľmi dobre. Dobre sme korčuľovali, Slovan nás 'zmačkol' v presilovke. Nás však podržal brankár Kacetl. Potom sme mali viac šancí, dali sme dva góly a v tretej tretine sme si triumf postrážili. Máme nabitý program a v tomto kontexte to bol pekný zápas," uviedol po stretnutí domáci kouč Václav Varaďa.

"Tu je o dosť menšie ihrisko a aktívnym korčuľovaním sa to snažili využívať. Ale dalo sa z toho vyjsť, keď sme boli silní na puku. Ak však bol puk v rohu, bolo to ťažké," priznal obranca Slovana Michal Sersen.

Bratislavčania sa v poslednom zápase Ligy majstrov predstavia s Třincom 13. októbra. Doma mu chcú prehru vrátiť.

"Z bodového hľadiska, alebo z hľadiska postupu nejde o nič, ale chceme fanúšikov dostať na svoju stranu a doma chceme hrať dobrý hokej. Chceme sa divákom odvďačiť, máme za čo. Pre nás musí byť motivácia každý zápas," zdôraznil tréner Róbert Döme.

Aj kouč Slovana musel urobiť v zostave zmeny. V prvom útoku nehral Rastislav Gašpar, na jeho mieste sa objavil Daniil Fominych.

"Nebolo to pre zranenie. Fominych hral fajn, my ho ešte použijeme. Je to hráč do prvých pätiek, myslím si, že hral fajn," dodal Döme.