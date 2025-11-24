Takéhoto hráča ťažko nahradíme, smúti tréner. Islanders prišli o dôležitého obrancu

Zranený Alexander Romanov (v strede)
TASR|24. nov 2025 o 10:02
Pauzovať bude až pol roka.

Hokejista New Yorku Islanders Alexander Romanov bude mimo hry päť až šesť mesiacov, musel absolvovať operáciu pravého ramena.

Oznámil to jeho klub. Ruský obranca sa zranil v zápase na ľade Dallasu v poslednej minúte tretej tretiny.

Romanovovi museli pomôcť z ľadu spoluhráči, jeho tím ho zaradil na zoznam zranených hráčov.

V tejto sezóne má na konte jednu asistenciu v 15 zápasoch. Minulé leto podpísal osemročnú zmluvu na 50 miliónov dolárov.

"Musíme ísť ďalej. Takéhoto hráča ťažko nahradíme,“ citovala agentúra AP trénera Patricka Roya.

NHL

