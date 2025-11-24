Takéhoto hráča ťažko nahradíme, smúti tréner. Islanders prišli o dôležitého obrancu

Hokejista New Yorku Islanders Alexander Romanov bude mimo hry päť až šesť mesiacov, musel absolvovať operáciu pravého ramena.
Oznámil to jeho klub. Ruský obranca sa zranil v zápase na ľade Dallasu v poslednej minúte tretej tretiny.
Romanovovi museli pomôcť z ľadu spoluhráči, jeho tím ho zaradil na zoznam zranených hráčov.
V tejto sezóne má na konte jednu asistenciu v 15 zápasoch. Minulé leto podpísal osemročnú zmluvu na 50 miliónov dolárov.
"Musíme ísť ďalej. Takéhoto hráča ťažko nahradíme,“ citovala agentúra AP trénera Patricka Roya.
