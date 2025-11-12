Ottawa prišla pre zranenie o kľúčového obrancu, proti Bostonu nenastúpi

Utrpel zranenie v hornej časti tela.

OTTAWA. Obranca Thomas Chabot z Ottawy Senators vynechá štvrtkový duel NHL proti Bostonu.

Dôvodom je zranenie v hornej časti tela, ktoré utrpel v predchádzajúcom súboji s Dallasom (2:3 pp).

Dvadsaťosemročný Chabot je v prebiehajúcom ročníku druhý najproduktívnejší zadák „senátorov“, keď si v 17 stretnutiach pripísal 10 bodov za dva góly a osem asistencií.

Proti Dallasu odohral iba prvú tretinu a na ľad sa už potom nevrátil, pripomenul portál TSN.

