Ottawa prišla pre zranenie o kľúčového obrancu, proti Bostonu nenastúpi

OTTAWA. Obranca Thomas Chabot z Ottawy Senators vynechá štvrtkový duel NHL proti Bostonu.
Dôvodom je zranenie v hornej časti tela, ktoré utrpel v predchádzajúcom súboji s Dallasom (2:3 pp).
Dvadsaťosemročný Chabot je v prebiehajúcom ročníku druhý najproduktívnejší zadák „senátorov“, keď si v 17 stretnutiach pripísal 10 bodov za dva góly a osem asistencií.
Proti Dallasu odohral iba prvú tretinu a na ľad sa už potom nevrátil, pripomenul portál TSN.
