Spišiakov čaká obmena legionárov. Koncept ostáva nezmenený, vraví Rapáč

Klub už ďalej nepočíta so službami brankára Mareksa Mitensa a útočníkov Danteho Hannouna, Josha Kestnera a Bena Johnsona, ktorým nebolo ponúknuté predĺženie kontraktu. Účastník Tipos extraligy o tom informoval na svojom webe.

„Náš koncept zostáva nemenný. Snažíme sa každú sezónu priniesť rozdielových zahraničných hráčov, ktorí pre náš klub a mesto odovzdajú maximum a počas tejto cesty dokážu svojimi schopnosťami, resp. výkonom zaujať a následne posunúť sa do top líg v Európe.

Som veľmi rád, že minimálne dvom sa to podarí, čo opäť otvára cestu získať pre náš klub ďalšie šikovné posily, ktorí by inak do Spišskej Novej Vsi neprišli.

Všetkým chlapcom by som chcel poďakovať za všetko, čo pre nás klub a mesto v minulej sezóne odviedli a zároveň im popriať do budúcna len to najlepšie,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.