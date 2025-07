Nová sezóna NHL bude ovplyvnená aj zimnou olympiádou. Ročník odštartuje obhajca z Floridy

NEW YORK. Nová sezóna zámorskej NHL odštartuje 7. októbra súbojom medzi hokejistami Floridy Panthers a Chicagom Blackhawsks.

Pittsburgh Penguins si zmeria sily s New Yorkom Rangers a program prvého hracieho dňa uzatvorí duel Los Angeles Kings s Coloradom Avalanche.

V druhý hrací deň sa dostanú do akcie už aj Slováci, Martina Fehérváryho a jeho Washington Capitals čakajú Boston Bruins.

Úvodným súperom Martina Pospíšila a Calgary Flames budú hráči Edmontonu Oilers.

Tretí deň nového ročníka zámorskej profiligy bude okrem iného patriť duelu Tampy Bay Lightning s Erikom Černákom, o prvé body do tabuľky zabojujú proti Ottawe Senators.

Do hry vstúpia aj New Jersey Devils v kádri so Šimonom Nemcom proti Caroline Hurricanes.

Nová sezóna NHL prinesie okrem iného dva duely základnej časti vo Švédsku a tiež 19-dňovú prestávku pre účasť hráčov na olympijskom turnaji.

Podujatie v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude po 12 rokoch aj s účasťou hokejistov z najlepšej ligy sveta.