ONLINE: HK Nitra - DOXXbet Vlci Žilina dnes, Tipos extraliga LIVE (semifinále play-off - 2. zápas)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 2. zápasu semifinále play-off Tipos extraligy medzi Nitrou a Žilinou.



HK Nitra



Zverenci trénera Andreja Kmeča zvládli vstup do série. Corgoni si ale boli vedomí, že Žilinčania im nič nedarujú, a to sa splnilo do bodky. Nitra vsietila rozhodujúci gól zásluhou Kováča v druhej polovici prostrednej tretiny. Úradujúci majster prežil aj záverečný tlak nepríjemných vlkov.



DOXXbet Vlci Žilina



Nemám čo meniť a vytknúť chlapcom. Týmito slovami sa prezentoval v pozápasovom rozhovore tréner Milan Bartovič. Vlci podali výborný výkon. Stačila však situácia, pri ktorej chyboval elitný obranca Tourigny, ktorý predtým kurióznym spôsobom prekonal Aittokalia, a to oblúčikom z červenej čiary. Je tu ale nový deň a nový zápas.