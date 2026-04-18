Súboj najlepších. Nitra chce tretí titul, Slovan bude bojovať o zavŕšenie desiatky

Radosť hráčov Slovana. (Autor: TASR)
TASR|19. apr 2026 o 00:00
Preview pred finálovou sériou Tipsport ligy HK Nitra - HC Slovan Bratislava.

Zloženie finálovej dvojice hokejovej Tipsport ligy 2025/2026 naplnilo predpoklady. Proti sebe nastúpia dve najlepšie mužstvá základnej časti, Nitra chce po zisku pohára Dušana Pašeka získať aj ten cennejší - pohár Vladimíra Dzurillu.

Ôsmu finálovú účasť chcú „corgoni“ pretaviť v tretí titul, Slovan túži vo svojom dvanástom finále dosiahnuť na jubilejný desiaty.

Nitra a Slovan sa vo finále stretli aj v sezóne 2021/2022. Séria sa začala na ľade Slovana, ktorý zvíťazil v základnej časti a po triumfe 5:2 v šiestom zápase v Nitre získal svoj 9. titul.

Celkovo však pôjde o štvrtý vzájomný súboj v play off týchto súperov. Stretli sa aj v semifinále ročníka 2009/2010 a štvrťfinále sezóny 2020/2021.

V prvej konfrontácii uspel Slovan 4:0 na zápasy, v druhej 4:1. Nitra tak vo vyraďovačke Slovan ešte nezdolala.

Náročný štart s Michalovcami

Zverenci Andreja Kmeča sa do bojov o zlato dostali po víťazstvách vo štvrťfinálovej sérii 4:3 s Michalovcami a semifinálovej 4:2 s Popradom.

Nitra počas dvanástich rokov v lige získala desať medailí, celkovo však jedenásť. Okrem dvoch zlatých aj päť strieborných a štyrikrát bola bronzová.

Istotu cenného kovu má aj v tejto sezóne. Úplne prvé ligové finále odohrala v sezóne 2013/2014, v ňom podľahla Košiciam.

O rok neskôr získala bronz, ale o ďalší rok už získala prvý titul keď zdolala Banskú Bystricu. Nasledovalo osem sezón, počas ktorých Nitrania pozbierali šesť medailí.

V ročníku 2023/2024 pritom postupne vyradili víťaza základnej časti z Popradu, potom aj druhé Michalovce a vo finále narazili na tretiu Spišskú Novú Ves.

Do play off sa pritom dostali z predkola. Napriek tomu získali svoj druhý titul. V minuloročnej finálovej sérii narazili na Košice, východniari sa tešili po víťazstve v siedmom zápase.

Prehrali len dva zápasy

„Belasí“ sa do finále prebojovali cez Liptovský Mikuláš, ktorý vo štvrťfinále vyradili 4:0 na zápasy.

V semifinále proti Košiciam nezvládli prvý domáci duel, ale na ľade „oceliarov“ zvíťazili vo všetkých troch dueloch a celkovo postúpili po výsledku 4:2 na zápasy.

Prvé ligové finále si zahrali v piatej sezóne v roku 1998. Dovtedy bolo zloženie finálovej dvojice identické a hrali v ňom výhradne Košice a Trenčín.

Prvú účasť v boji o zlato však premenili na titul a potom aj ďalších osem. Vo finále neuspeli len dvakrát a v oboch prípadoch proti Košiciam.

Od sezóny 2012/2013 Slovan pôsobil v nadnárodnej KHL a to celých sedem rokov. Vo vitríne má okrem 9 titulov aj dva poháre za druhé miesto a päť za tretie.

Program finále Tipsport ligy

19. apríl o 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava

20. apríl o 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava

23. apríl o 18:00 HC Slovan Bratislava - HK Nitra

24. apríl o 18:00 HC Slovan Bratislava - HK Nitra

26. apríl o 18:00 (príp. 5. zápas) HK Nitra - HC Slovan Bratislava

28. apríl o 18:00 (príp. 6. zápas) HC Slovan Bratislava - HK Nitra

30. apríl o 18:00 (príp. 7. zápas) HK Nitra - HC Slovan Bratislava

