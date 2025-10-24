ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes LIVE (hokej, 14. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
24.10.2025 o 18:00
14. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 14. kola Tipsport ligy, v ktorom HK Nitra hostí HC Slovan Bratislava. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
Nitra sa nachádza na 2. mieste, na konte má 30 bodov. Toľko isto, ako prvá Žilina, no horšie skóre. Nitrania ťahali deväťzápasovú šnúru víťazstiev, následne prehrali so Žilinou 1:3, no v minulom kole znova zvíťazili, Trenčín zdolali 4:1.
Slovanu patrí 3. priečka, doposiaľ nazbieral 29 bodov. Belasí vyhrali uplynulých desať duelov. Poslednú prehru im však pripravila práve Nitra, ktorá 16. septembra zvíťazila 4:3 po predĺžení. Slovan v minulom kole zdolal doma Spišskú Novú Ves 6:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.