VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Poprad v 5. semifinále Tipsport ligy

Hokejisti HK Nitra potvrdili pred zaplneným domácim hľadiskom vynikajúcu formu a po víťazstve 4:2 v piatom semifinálovom zápase definitívne ukončili sezónu Popradu.
Tím spod Zobora zvládol sériu pomerom 4:1 na zápasy a môže sa pripravovať na tretie finále v rade.
Zápas mal od úvodu vysoké tempo. Hoci domáci fanúšikovia hnali svojich vpred, skóre otvorili hostia. V deviatej minúte sa po krásnej prienikovej prihrávke Tomáša Töröka presadil Alex Šotek, ktorý prekonal Dylana Fergusona strelou medzi betóny – 0:1.
Nitra však dokázala rýchlo odpovedať. Tomáš Chrenko našiel Artura Turanského, ktorý pohotovým bekhendom prekonal Tylera Parksa a vyrovnal na 1:1.
V druhej tretine sa scenár s vedením hostí zopakoval. Po chybe v nitrianskej rozohrávke sa k puku dostal Aurel Nauš a strelou do odkrytej bránky vrátil Popradu tesný náskok – 1:2.
Nitra však v polovici zápasu opäť zapla na vyššie obrátky. Po rýchlostnom súboji a spätnej prihrávke od Robbyho Jacksona sa presadil Jesse Graham, ktorý upravil na 2:2. Domáci využili momentum a o necelé dve minúty neskôr už viedli.
Po veľkom tlaku v predbránkovom priestore sa najlepšie zorientoval Jakub Lacka a dorážkou poslal Nitru prvýkrát v zápase do vedenia – 3:2.
V záverečnej časti hry sa Poprad snažil o vyrovnanie, no narážal na konsolidovanú obranu domácich a brankára Fergusona. Na opačnej strane držal nádeje „Kamzíkov“ nad vodou výbornými zákrokmi Tyler Parks, ktorý zlikvidoval šance Mateja Pauloviča, Samuela Bučeka či Lacku.
Definitívna bodka za zápasom aj celou sériou prišla dve minúty pred koncom. Poprad sa odhodlal k hre bez brankára, čo využil Graham, ktorý gólom cez celé klzisko do prázdnej bránky spečatil výsledok na 4:2.
Štadiónom sa po záverečnej siréne ozýval ohlušujúci hluk a oslavy postupu Nitry do finále sa mohli naplno rozbehnúť.
