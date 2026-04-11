Nitra opäť v play off vyradila Poprad. Tretíkrát za sebou sa predstaví vo finále

Na snímke radosť hráčov Nitry po góle v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.
Fotogaléria (11)
Na snímke radosť hráčov Nitry po góle v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|11. apr 2026 o 20:23
ShareTweet3

Uspela aj v šiestej konfrontácii vo vyraďovacej časti.

Tipsport liga - 5. zápas semifinále

HK Nitra - HK Poprad 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 12. Turanský (Chrenko, Jackson), 27. Graham (Passolt, Jackson), 27. Lacka (Čederle, Okoličány), 58. Graham – 8. Šotek (Török, Bodák), 22. Nauš (Malina).

Rozhodcovia: Jobbágy, Klejna – Pribula, Durmis, vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše: Nemčík (Poprad) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0

Diváci: 3600 divákov

Nitra: Ferguson – Carmichael, Osburn, Bača, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman – Buček, Krištof, Paulovič – Passolt, Lawrence, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Turanský, Chrenko, Hrnka - Kováč

Poprad: Parks – Lefebvre, Sproul, McLeod, Bodák, Nemčík, Fereta, Romančík – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Török, Šotek – Majdan, Kundrik, Výhonský – Malina, Rychlík, Knapík

/konečný stav série: 4:1, Nitra postúpila do finále/

Hokejisti HK Nitra si zahrajú tretíkrát za sebou vo finále play off najvyššej slovenskej súťaže.

Víťaz základnej časti zvíťazil v piatkovom 5. stretnutí semifinálovej série nad HK Poprad 4:2 a v sérii triumfoval 4:1 na zápasy. Nitrania vyradili Popradčanov vo vyraďovacej fáze piaty rok za sebou.

Súperom „corgoňov“ bude lepší z dvojice HC Slovan Bratislava a HC Košice, pričom „belasí“ vedú v sérii 3:1.

Už po 83 sekundách hry nepomohol hosťom obranca Martin Nemčík, ktorý atakoval domáceho Jakuba Lacku a videl trest do konca zápasu. Päťminútová presilovka však Nitru paradoxne pribrzdila a domáci popradskú bránku vážnejšie neohrozili.

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - HK Poprad (5. semifinále, Tipsport liga)
Na snímke zľava Jakub Lacka (Nitra) a Samuel Fereta (Poprad) v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.
Na snímke zľava Josh Passolt (Nitra) a Wyatt MCleod (Poprad) v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.
Na snímke zľava Aurel Nauš (Poprad) a Josh Passolt (Nitra) v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.
Na snímke zľava Robert Jackson (Nitra) a Wyatt MCleod (Poprad) v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.
11 fotografií
Na snímke radosť hráčov popradu po góle v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.Na snímke zľava Josh Passolt (Nitra) a Martin Bodák (Poprad) v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.Na snímke gól v bránke Popradu, autor Artur Turanský z Nitry (vľavo) v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.Na snímke Artur Turanský z Nitry sa teší z gólu v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.Na snímke radosť hráčov Nitry po góle v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.Na snímke zľava Joshua Lawrence(Nitra) a Markus Suchý (Poprad) v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.Na snímke zľava Markus Suchý (Poprad) a Sebastián Čederle (Nitra) v piatom zápase finále play off Tipos extraligy medzi HK Nitra a HK Poprad.

Po uplynutí trestu udreli po priamočiarom prechode stredným pásmom Popradčania, ktorých poslal do vedenia bekhendom Alex Šotek. Nitrania vyrovnali zásluhou Artura Turanského, no v úvode prostrednej časti opäť prehrávali po presnom zásahu Aurela Nauša.

Favorit využil chvíľkovú nepozornosť v 27. minúte, keď sa v priebehu 49 sekúnd strelecky presadili Jesse Graham a Jakub Lacka. Bola to najdôležitejšia časť duelu, v ktorej Nitra definitívne rozhodla o osude série. Poprad ešte vyskúšal hru bez brankára, v nej však iba inkasoval z hokejky Grahama.

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke gól v bránke Popradu, autor Artur Turanský z Nitry (vľavo) v piatom zápase.
Na snímke gól v bránke Popradu, autor Artur Turanský z Nitry (vľavo) v piatom zápase.
dnes 21:48
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Nitra opäť v play off vyradila Poprad. Tretíkrát za sebou sa predstaví vo finále