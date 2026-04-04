VIDEO: Dvaja Nitrania so zbytočnými faulmi, zlyhanie Popradu. Čo sa dialo v závere druhého semifinále?

Hokejisti HK Nitra zvíťazili v druhom stretnutí semifinálovej série play off Tipsport ligy nad HK Poprad 3:2.
Záverečná desaťminútovka druhého semifinálového súboja priniesla strhujúce hokejové divadlo.
Rozhodujúce momenty začali písať svoj príbeh približne deväť a pol minúty pred koncom tretej tretiny, keď sa hrdinom domácich stal Turanský.
Ten si drzo naviezol puk do zakončenia a presnou strelou vrátil Nitru do vedenia 2:1, čím podčiarkol dôležitosť štvrtého útoku domácich v tomto stretnutí.
Nervozita a emócie
Záver zápasu sa následne niesol v znamení zvýšenej nervozity a emócií. Nitra sa musela brániť v oslabení po tom, čo bol za bránkou „zbúraný“ hosťujúci Majdan. Za faul bol do konca zápasu vylúčený Ondrej Molnár.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Poprad v druhom semifinále
Tlak Popradu gradoval a nálada na tribúnach vrela najmä päť minút pred sirénou, keď na trestnú lavicu putoval domáci obranca Marko Stacha.
Aj tomu rozhodcovia udelili najvyšší trest a Poprad mal presilovku o dvoch hráčov dve minúty a 25 sekúnd.
Kľúčové rozuzlenie prišlo minútu a pol pred koncom riadneho hracieho času. Popradský útočník Bialončík nešťastne stratil stabilitu na modrej čiare, čo bleskovo využil Sebastián Čederle.
Ten sa rútil do brejku a napriek dotieraniu Ryana dokázal skórovať, čím zvýšil na 3:1 pre Nitru.
Dráma pokračovala
Hoci sa zdalo byť rozhodnuté, kamzíci v samom závere ešte vykresali iskierku nádeje. Len 52 sekúnd pred koncom sa v predbránkovom priestore najlepšie zorientoval Juraj Majdan, ktorý využil moment, keď domáci brankár Ferguson stratil kontrolu nad pukom, a znížil na 3:2.
Aj tento gól padol v presilovke 5 na 3, keď rozhodcovia poslali na dve minúty na trestnú lavicu Branislava Mezeia za držanie.
V posledných sekundách sa už Popradčania k ďalšiemu ohrozeniu bránky nedostali, keďže Martin Bodák nestihol včas otočiť hru. Nitra tak po triumfe 3:2 vyrovnala stav série na 1:1.
Oslabovky hrali dokonale
"Za záver veľká pochvala chalanom, ktorí dokázali ubrániť dvojitú oslabovku. Blokovali strely, hrali to dokonalo.
´Fergie´ v bráne sa tomu postavil čelom a dnes bol veľký element k tomu, že sme vyhrali tento zápas," povedal po zápase asistent trénera Nitry Ivan Švarný.
Podľa trénera Popradu Mikea Pellegrimsa to bol ideálny play-off hokej. "Bolo to ´všetko alebo nič´, riskovali sme a nevyšlo to. Porozprávame sa o zápase, zregenerujeme, potrénujeme a budeme pripravení na ďalší," dodal.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS