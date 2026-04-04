VIDEO: Dvaja Nitrania so zbytočnými faulmi, zlyhanie Popradu. Čo sa dialo v závere druhého semifinále?

Matej Paulovič sa teší z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet|4. apr 2026 o 22:32
Nitrania boli blízko k ďalšej prehre, no ustáli náročné chvíle a vyrovnali sériu.

Hokejisti HK Nitra zvíťazili v druhom stretnutí semifinálovej série play off Tipsport ligy nad HK Poprad 3:2.

Záverečná desaťminútovka druhého semifinálového súboja priniesla strhujúce hokejové divadlo.

Rozhodujúce momenty začali písať svoj príbeh približne deväť a pol minúty pred koncom tretej tretiny, keď sa hrdinom domácich stal Turanský.

Ten si drzo naviezol puk do zakončenia a presnou strelou vrátil Nitru do vedenia 2:1, čím podčiarkol dôležitosť štvrtého útoku domácich v tomto stretnutí.

Faul Ondreja Molnára. (Autor: Reprofoto Youtube.com)

Nervozita a emócie

Záver zápasu sa následne niesol v znamení zvýšenej nervozity a emócií. Nitra sa musela brániť v oslabení po tom, čo bol za bránkou „zbúraný“ hosťujúci Majdan. Za faul bol do konca zápasu vylúčený Ondrej Molnár.

Tlak Popradu gradoval a nálada na tribúnach vrela najmä päť minút pred sirénou, keď na trestnú lavicu putoval domáci obranca Marko Stacha.

Aj tomu rozhodcovia udelili najvyšší trest a Poprad mal presilovku o dvoch hráčov dve minúty a 25 sekúnd.

Kľúčové rozuzlenie prišlo minútu a pol pred koncom riadneho hracieho času. Popradský útočník Bialončík nešťastne stratil stabilitu na modrej čiare, čo bleskovo využil Sebastián Čederle.

Ten sa rútil do brejku a napriek dotieraniu Ryana dokázal skórovať, čím zvýšil na 3:1 pre Nitru.

Faul Marka Stachu. (Autor: Reprofoto Youtube.com)

Dráma pokračovala

Hoci sa zdalo byť rozhodnuté, kamzíci v samom závere ešte vykresali iskierku nádeje. Len 52 sekúnd pred koncom sa v predbránkovom priestore najlepšie zorientoval Juraj Majdan, ktorý využil moment, keď domáci brankár Ferguson stratil kontrolu nad pukom, a znížil na 3:2.

Aj tento gól padol v presilovke 5 na 3, keď rozhodcovia poslali na dve minúty na trestnú lavicu Branislava Mezeia za držanie.

V posledných sekundách sa už Popradčania k ďalšiemu ohrozeniu bránky nedostali, keďže Martin Bodák nestihol včas otočiť hru. Nitra tak po triumfe 3:2 vyrovnala stav série na 1:1.

Oslabovky hrali dokonale

"Za záver veľká pochvala chalanom, ktorí dokázali ubrániť dvojitú oslabovku. Blokovali strely, hrali to dokonalo.

´Fergie´ v bráne sa tomu postavil čelom a dnes bol veľký element k tomu, že sme vyhrali tento zápas," povedal po zápase asistent trénera Nitry Ivan Švarný.

Podľa trénera Popradu Mikea Pellegrimsa to bol ideálny play-off hokej. "Bolo to ´všetko alebo nič´, riskovali sme a nevyšlo to. Porozprávame sa o zápase, zregenerujeme, potrénujeme a budeme pripravení na ďalší," dodal.

