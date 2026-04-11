ONLINE: HK Nitra - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (semifinále play-off, 5. zápas)

HK Nitra - HK Poprad: ONLINE prenos z 5. zápasu semifinále play-off Tipsport ligy.
HK Nitra - HK Poprad: ONLINE prenos z 5. zápasu semifinále play-off Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. apr 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE z 5. zápasu semifinále play-off Tipsport ligy: HK Nitra - HK Poprad.

Hokejisti HK Nitra a HK Poprad dnes hrajú 5. zápas semifinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.

Nitrania vedú v sérii 3:1.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Poprad dnes LIVE (hokej, semifinále play-off, 5. zápas, Tipsport liga, sobota, NAŽIVO)

Tipsport liga play-off Semifinále 2025/2026
11.04.2026 o 18:00
5. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Rozhodca: Jobbágy, Klejna – Pribula, Durmis.
HK Poprad

Blízko od konca sezóny boli aj Popradčania. Mužstvo vedené Mikeom Pellegrimsom totiž po úvodných dvoch porážkach prehrávalo aj na domácom ľade proti Žiline už 0:3. Namiesto vybojovaného mečbolu však prišiel obdivuhodný obrat a zníženie série. To sa napokon ukázalo byť kľúčovým momentom celej série, keď sa Popradu podarilo uspieť vo zvyšných stretnutiach a postúpiť cez vlkov po výsledku 4:2 na zápasy.
HK Nitra

Víťaz základnej časti má za sebou dramatickú štvrťfinálovú sériu s Michalovcami. Po úvodnom víťazstve 4:3 po predĺžení prišla série dvoch prehier, na ktoré Nitra odpovedala dvoma víťazstvami. Po prehre v Michalovciach dospela séria až do rozhodujúceho siedmeho zápasu, ktorý však presvedčivo ovládol favorit po výsledku 5:1.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 5. semifinálového zápasu Tipsport ligy medzi HK Nitra a HK Poprad.

Lepšou vzájomnou bilanciou zo základnej časti sa môžu pochváliť Nitrania, ktorí zvíťazili v troch z celkových štyroch zápasov. V dvoch prípadoch sa pritom duel skončil iba rozdielom jediného gólu. Podobne bol na tom aj zápas s víťazným koncom pre Poprad, ktorý triumfoval po góle Sproula tým najtesnejším gólovým výsledkom. Aktuálny stav série hrá na stranu domácej Nitry, ktorá vedie 3:1 a už dnes môže rozhodnúť o svojom postupe do finále.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

HK Nitra - HK Poprad: ONLINE prenos z 5. zápasu semifinále play-off Tipsport ligy.online
HK Nitra - HK Poprad: ONLINE prenos z 5. zápasu semifinále play-off Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Nitra - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (semifinále play-off, 5. zápas)
