Nitra si zahrá siedme finále za 10 rokov. Je to neskutočné, teší sa Hrnka

Hokejisti Nitry si zahrajú siedme finále v najvyššej slovenskej súťaži za uplynulých 10 rokov. Do boja o zisk Pohára Vladimíra Dzurillu postúpili „corgoni“ tretí raz za sebou, pričom piatykrát v sérii ukončili v play off sezónu rovnakému súperovi.
Víťaz základnej časti zdolal HK Poprad v semifinále 4:1 na zápasy, no samotný priebeh série nebol tak jednoznačný, ako ukazuje jej výsledok. Myslí si to aj asistent trénera Nitry Ivan Švarný, podľa ktorého sa ukázal ako zlomový bod záver druhého duelu pod Zoborom.
Nitrania v spomínanom stretnutí viedli o gól a v závere hrali po dvoch vylúčeniach do konca zápasu oslabovku o dvoch hráčov v trvaní dve a pol minúty. Nitra tlak ustála a namiesto manka 0:2 vyrovnala sériu.
Švarný už po tomto súboji avizoval, že pôjde o moment, ktorý môže byť v konečnom zúčtovaní kľúčový, čo sa neskôr potvrdilo.
„Ja si myslím, že to bol ten zlomový impulz. Preberalo sa to už rôzne v médiách, medzi odborníkmi a všetci hovoria, že to bol zlomový moment. Ja si to tiež myslím, že práve to nás dalo dokopy. Potom aj zápas v Poprade, kde sme prehrávali 0:2, vyrovnali sme a vyhrali sme po nájazdoch.
Bolo to viacero faktorov. Séria nebola úplne jednoznačná v jednotlivých zápasoch. Výsledok 4:1 nás teší, ale kto pozeral sériu, tak videl, že Poprad mal skvelé momenty, trápil nás, ale zvládli sme to,“ uviedol Švarný po rozhodujúcom piatom dueli, v ktorom domáci zvíťazili 4:2.
Nitru čaká siedma finálová účasť v uplynulej desaťročnici, zároveň tretia za sebou. „Je to neskutočné, keď sa to takto zrekapituluje. Sú to všetko klišé, že my sa na to nepozeráme. Keď to však počujem, je to super, môžeme byť na to hrdí.
Či už vedenie, alebo hráči a všetci, ktorí sme toho súčasťou. Nie je to obvyklá vec. Áno, z Nitry sa stal špičkový klub ligy,“ povedal pri neúčasti Branislava Mezeia kapitán Tomáš Hrnka, ktorý si do finále súpera nevyberá.
Nitra si zahrá proti lepšiemu z dvojice HC Slovan Bratislava a HC Košice, pričom „belasí“ mohli svoj postup spečatiť rovnakým výsledkom ako Nitra v nedeľu na domácom ľade.
„Je mi to v podstate jedno. Liga je veľmi vyrovnaná a aj keby hráme s posledným tímom, tak je to náročné. Pokiaľ do toho tím nedá svoje maximum, tak séria bude neúspešná,“ povedal Hrnka.
Predvlani sa Nitre podarilo dokráčať šokujúco ako najnižšie nasadenému tímu vyraďovačky k druhému majstrovskému titulu v histórii klubu.
Od tretieho ich minulý rok delil iba kúsok, keďže Nitra podľahla Košiciam v predĺžení siedmeho duelu finálovej série, pričom ešte v tretej tretine viedla o dva góly. Od začiatku prebiehajúceho ročníka sa o Nitre hovorilo ako o jasnom kandidátovi na titul.
„Corgoni“ to potvrdili víťazstvom v dlhodobej časti a postu favorita sa nebránia ani pred kľúčovým bodom sezóny.
„V podstate sa nič nemení. Celú sezónu hráme pod týmto ´tlakom´. Verejnosť nás pasovala do role favorita už pred sezónou. Káder na to máme a nebudeme hovoriť, že nemáme najvyššie ciele, pretože máme,“ doplnil Hrnka.
