Napínavá séria je vyrovnaná. Michalovce po veľkej dráme umlčali Nitru

Tipsport liga - 2. zápas štvrťfinále
HK Nitra - HK Dukla Michalovce 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 35. Krištof (Bajtek, Osburn), 58. Hrnka (Osburn, Buček) - 28. Kytnár (Safaralejev, Welsh), 50. Virtanen (Martel), 75. Martel (Meliško)
Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Šramaty, Frimmel, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Paulovič (Nitra) 5 min+DKZ za krosček, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 3334
Nitra: Patrikainen - Mezei, Osburn, Carmichael, Graham, Stacha, Vitaloš, Bača – Paulovič, Krištof, Buček – Lawrence, Chrenko, Jackson – Lacka, Čederle, Passolt – Kováč, Hrnka, Bajtek
Michalovce: Durný – Welsh, Marcinko, Serrti, Meliško, Stripai, Kubka – Martel, Roy, Virtanen – Safaralejev, Kytnár, Spodniak – Bartánus, Šmida, Fominych – A. Varga, Lichanec, Hrabčák
Hokejisti HK Dukla Michalovce triumfovali v druhom súboji štvrťfinále play off Tipsport ligy na ľade víťaza základnej časti HK Nitra 3:2 po predĺžení a vyrovnali stav série na 1:1. Víťazný gól hostí strelil v 75. minúte Jordan Martel.
Séria sa presúva na východ republiky, tretí duel je v Michalovciach na programe v utorok 24. marca o 17.30 h.
Zápas sa začal zostra, už v 19. sekunde dostal domáci Matej Paulovič za krosček trest na 5+DKZ. Michalovce, ktoré nastúpili bez zraneného obrancu Kristofersa Bindulisa a v bránke tentoraz s Romanom Durným, však dlhú presilovku nepretavili na úvodný gól.
Prvú tretinu rozkúskovali časté vylúčenia, ani jeden z tímov v presilovkách nevyužil svoje šance. Bezgólový stav zlomil až v 28. minúte Milan Kytnár, útočník hostí dorazil do siete puk po zakončení Igora Safaralejeva.
Víťaz základnej časti zvýšil aktivitu a odpovedal o sedem minút, keď sa takisto z dorážky presadil Michal Krištof. S pribúdajúcim časom sa hra pritvrdila a v nervóznej tretej tretine gólovo udreli hostia.
V 50. minúte Jordan Martel našiel medzi kruhmi Jakea Virtanena, ktorý strelou švihom prekonal Jaspera Patrikainena - 1:2.
Nitra potom zatlačila súpera a necelé tri minúty pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Tomáš Hrnka, ktorý tečoval strelu Zacha Osburna.
Hrnka sa mohol stať hrdinom duelu, ale Durný ho v 59. minúte bravúrnym zákrokom vychytal. Aj druhý zápas série tak dospel do predĺženia.
V ňom najprv domáci Buček stroskotal na Durnom, napokon o víťazstve Michaloviec rozhodol v 15. minúte extra času Martel.
