Neskutočný Durný zneškodnil až 60 striel Nitry. Vytvoril nový ligový rekord?

Aj druhý súboj štvrťfinálovej série medzi HK Nitra a Duklou Michalovce sa nerozhodol v základnej hracej dobe a fanúšikovia boli svedkami napínavého predĺženia.
Kým v prvom zápase rozhodol o výhre domácich gólom v 69. minúte Samuel Buček, tentoraz prvý nasadený tím podľahol desiatemu tímu po základnej časti.
O vyrovnaní série na 1:1 sa postaral v 75. minúte predĺženia michalovský útočník Jordan Martel.
Hlavným hrdinom zápasu bol však brankár hostí Roman Durný.
Len deviaty brankár so 60 zákrokmi
Hokejisti Nitry nestačili na Michalovčanov, hoci ich výrazne prestrieľali v pomere 62:28. Dôvodom bol heroický výkon brankára Romana Durného, ktorý vytiahol viacero kľúčových zákrokov.
Niekdajší výber Anaheim Ducks z NHL draftu 2018 kryl až 60 zo 62 streleckých pokusov súpera a stal sa len deviatym brankárom v histórii extraligy, ktorý v zápase spravil minimálne 60 zákrokov.
Navyše v playoff pred ním pokorili túto hranicu len dvaja brankári – Pavol Rybár v drese Slovana Bratislava a Martin Kučera v bráne Skalice.
Rybárovi sa to podarilo v semifinálovej sérii proti Zvolenu v sezóne 2003/04 (60 zákrokov) a Martinovi Kučerovi zhodou okolností vo štvrťfinálovej sérii toho istého ročníka proti Slovanu (66 zákrokov).
Rekordný výkon Durného
Na rozdiel od Rybára s Kučerom však Durný zo zápasu odchádzal ako víťaz, čím vytvoril rekord v počte zákrokov pri vychytanej výhre v playoff zápase.
Doterajší rekord si delili Miroslav Lipovský (2005/06) a Stanislav Škorvánek (2020/21) s 56 zneškodnenými strelami pri vychytanej výhre v súboji playoff.
Už spomenutých 66 zákrokov Martina Kučeru je navyše absolútnym rekordom v počte zákrokov v jednom extraligovom zápase.
Pri jeho výkone je zaujímavosťou, že z toho až 29 striel kryl v predĺžení a prekonal ho až z tridsiatej strely v 97. minúte Martin Kuľha.
Bol rekordný aj LaCouvee?
V aktuálnom playoff zaujal spomedzi brankárov aj výkon Connora LaCouveeho zo Žiliny, ktorý proti Popradu zastavil všetkých 45 streleckých pokusov súpera.
Na rekordný počet zákrokov pri čistom konte v playoff mu to však nestačilo, na jeho vyrovnanie by potreboval úspešne zastaviť ešte ďalšie 4 strely.
Bol to však v tomto smere štvrtý najlepší výkon v ligovej histórii.
