Neskutočný Durný zneškodnil až 60 striel Nitry. Vytvoril nový ligový rekord?

Roman Durný počas druhého zápasu. (Autor: HK Nitra)
Peter Vretenička|22. mar 2026 o 10:18
ShareTweet0

Brankár Michaloviec predviedol heroický výkon.

Aj druhý súboj štvrťfinálovej série medzi HK Nitra a Duklou Michalovce sa nerozhodol v základnej hracej dobe a fanúšikovia boli svedkami napínavého predĺženia.

Kým v prvom zápase rozhodol o výhre domácich gólom v 69. minúte Samuel Buček, tentoraz prvý nasadený tím podľahol desiatemu tímu po základnej časti.

O vyrovnaní série na 1:1 sa postaral v 75. minúte predĺženia michalovský útočník Jordan Martel.

Hlavným hrdinom zápasu bol však brankár hostí Roman Durný.

Len deviaty brankár so 60 zákrokmi

Hokejisti Nitry nestačili na Michalovčanov, hoci ich výrazne prestrieľali v pomere 62:28. Dôvodom bol heroický výkon brankára Romana Durného, ktorý vytiahol viacero kľúčových zákrokov.

Niekdajší výber Anaheim Ducks z NHL draftu 2018 kryl až 60 zo 62 streleckých pokusov súpera a stal sa len deviatym brankárom v histórii extraligy, ktorý v zápase spravil minimálne 60 zákrokov.

Navyše v playoff pred ním pokorili túto hranicu len dvaja brankári – Pavol Rybár v drese Slovana Bratislava a Martin Kučera v bráne Skalice.

Rybárovi sa to podarilo v semifinálovej sérii proti Zvolenu v sezóne 2003/04 (60 zákrokov) a Martinovi Kučerovi zhodou okolností vo štvrťfinálovej sérii toho istého ročníka proti Slovanu (66 zákrokov).

Rekordný výkon Durného

Na rozdiel od Rybára s Kučerom však Durný zo zápasu odchádzal ako víťaz, čím vytvoril rekord v počte zákrokov pri vychytanej výhre v playoff zápase.

Doterajší rekord si delili Miroslav Lipovský (2005/06) a Stanislav Škorvánek (2020/21) s 56 zneškodnenými strelami pri vychytanej výhre v súboji playoff.

Už spomenutých 66 zákrokov Martina Kučeru je navyše absolútnym rekordom v počte zákrokov v jednom extraligovom zápase.

Pri jeho výkone je zaujímavosťou, že z toho až 29 striel kryl v predĺžení a prekonal ho až z tridsiatej strely v 97. minúte Martin Kuľha.

Bol rekordný aj LaCouvee?

V aktuálnom playoff zaujal spomedzi brankárov aj výkon Connora LaCouveeho zo Žiliny, ktorý proti Popradu zastavil všetkých 45 streleckých pokusov súpera.

Na snímke zľava Jakub Urbánek (Poprad), Connor James Lacouvée, Gabriel Chicoine (obaja Žilina). (Autor: TASR)

Na rekordný počet zákrokov pri čistom konte v playoff mu to však nestačilo, na jeho vyrovnanie by potreboval úspešne zastaviť ešte ďalšie 4 strely.

Bol to však v tomto smere štvrtý najlepší výkon v ligovej histórii.

Tipsport liga

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Neskutočný Durný zneškodnil až 60 striel Nitry. Vytvoril nový ligový rekord?