ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (štvrťfinále play-off, 1. zápas)

Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Michalovce dnes hrajú 1. zápas štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes LIVE (hokej, štvrťfinále play-off, 1. zápas, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Štvrťfinále 2025/2026
20.03.2026 o 18:00
1. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Klejna, Goga – Orolin, Staššák.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 1. zápasu štvrťfinále play-off medzi HK Nitra a HK Dukla Michalovce.
Nitra vyhrala základnú časť, keď za 54 zápasov nazbierala 112 bodov. Naposledy sa Nitrania predstavili v Banskej Bystrici, kde zakončili základnú časť víťazstvom 3:0.
Michalovce skončili v základnej časti na 10. mieste. Toto umiestnenie pre Michalovčanov znamenalo šancu na účasť v play-off v prípade víťaznej série v predkole. To sa im napokon aj podarilo, keď zdolali Spišskú Novú Ves 3:1 na zápasy.
Tieto tímy sa naposledy stretli v januári. Vtedy sa z víťazstva 5:1 tešili hráči Nitry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.