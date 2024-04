ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Michalovce dnes (4. zápas semifinále, Tipos extraliga) LIVE

Michalovce sa do vyraďovacej fázy napokon dostali z druhého miesta extraligovej tabuľky základnej časti, v závere dlhodobej časti sezóny stihli predčiť silnú Spišskú Novú Ves. 50 odohraných zápasov im stačilo na 167 strelených gólov, disponovali tak druhou najlepšou ofenzívou súťaže. Inkasovali 121 gólov, pýšiť sa mohli treťou najoptimálnejšie fungujúcou defenzívou. Kaspars Daugaviņš zaknihoval najviac bodov spomedzi všetkých hráčov mužstva, 48 štartov potreboval na 54 kanadských bodov za 11 gólov a 43 asistencií. Štvrťfinále zvládli východniari proti Zvolenu, triumfovali 4:1 na víťazné konfrontácie.

Michalovce sa do vyraďovacej fázy napokon dostali z druhého miesta extraligovej tabuľky základnej časti, v závere dlhodobej časti sezóny stihli predčiť silnú Spišskú Novú Ves. 50 odohraných zápasov im stačilo na 167 strelených gólov, disponovali tak druhou najlepšou ofenzívou súťaže. Inkasovali 121 gólov, pýšiť sa mohli treťou najoptimálnejšie fungujúcou defenzívou. Kaspars Daugaviņš zaknihoval najviac bodov spomedzi všetkých hráčov mužstva, 48 štartov potreboval na 54 kanadských bodov za 11 gólov a 43 asistencií. Štvrťfinále zvládli východniari proti Zvolenu, triumfovali 4:1 na víťazné konfrontácie.