VIDEO: Košice i Nitra potrestali hlúpy faul. Siedmy zápas? V hokeji nič väčšie nie je

NITRA. Na nitrianskom zimnom štadióne sa ozývali oslavné chorály. V posledných sekundách šiesteho finále Tipos extraligy viedli domáci hokejisti nad Košičanmi 3:1. ONLINE: HK Nitra - HC Košice, Tipos extraliga (finále play-off - 6. zápas) Diváci spievali, tlieskali, v ohlušujúcej atmosfére nebolo počuť vlastného slova. To však neprekážalo malému fanúšikovi za nitrianskou striedačkou, ktorý v lone (zrejme) jedného z rodičov zaspal. Sen o majstrovskom titule môžu stále snívať obe mužstvá. Nitra vyhrala v šiestom finále 3:1 a o šampiónovi rozhodne siedmy zápas v utorok v Košiciach.

"Stále sme si verili a to bolo hlavné. Mohli sme zápas rozhodnúť aj skôr, skomplikovalo sa to, ale nakoniec sme dali gól v presilovke a potom do prázdnej bránky. Chvíľu sa z toho potešíme a ideme do Košíc," vravel bezprostredne po zápase kapitán Nitranov Branislav Mezei. Jeho partia prehrávala v sérii už 1:3 na zápasy, ale odvrátila dva košické mečbaly. "Nepozerali sme sa na to, aký je stav série, stále sme si hovorili, že ideme hrať ako o život a zatiaľ nám to vychádza," dodal.

Štyridsaťštyriročný obranca môže s Nitrou získať v utorok tretí titul. "Viem koľko úsilia stojí získať titul a som rád, že máme znovu takú šancu," reagoval. Nitra sa v šiestom zápase dostala veľmi rýchlo do vedenia a držala tesný náskok až do tretej tretiny. V 49. min domáci Martin Bačo v útočnom pásme krosčekoval hokejkou do krku Tomáša Mikúša a rozhodcovia po vzhliadnutí videa poslali previnilca pod sprchy.

Dôležitý moment duelu prišiel v 49. minúte. V útočnom pásme fauloval krosčekom Róbert Bačo a videl trest do konca stretnutia. Nitrania bránili päťminútovú oslabovku veľmi dobre, v závere však prekonal Kašíka strelou z kruhov Danick Martel. Rovnakou mincou odpovedala aj Nitra. Obranca Eduard Šedivý pichol pred bránkou medzi nohy Pobežala a po vzhliadnutí videa putoval pod sprchy. VIDEO: 6. finále Tipos extraligy Nitra - Košice

V päťminútovej presilovke sa Košičanom dlho nedarilo, Nitra precízne bránila. Až v poslednej minúte početnej výhody hostia rozkrútili kolotoč, brankár Kašík odolával, ale napokon ho Martel predsa len prekonal. Momentum zápasu bolo na strane hostí, ale domáci si ho uchmatli späť. V 58. minúte Eduard Šedivý pred košickou bránkou zdvihol hokejku rovno medzi nohami Tomáša Pobežala a situácia sa zopakovala. Pohľad na video a trest päť minút plus do konca zápasu. Domáci potrestali hlúpy faul oveľa rýchlejšie než hostia a víťazstvo pečatili gólom do prázdnej bránky.

"Nikdy v živote som s niečím podobným nestretol," komentoval bizarný záver a dva vyššie tresty kanadský tréner Oceliarov Dan Ceman. "Po individuálnej chybe sme inkasovali rýchly gól, čo bol najhorší možný štart, ale zvyšok prvej tretiny bol z našej strany dobrý. V ďalšom priebehu rozhodli malé detaily. Pripravíme sa na rozhodujúci zápas. Hráme doma, dôležité bude udržať emócie. Je to vzrušujúce, v hokeji nie je nič väčšia ako zápas číslo sedem. Keď ste chlapec a hráte na ulici, tak snívate o tom, že v takom zápase strelíte gól," dodal Ceman. Brankár Libor Kašík po zápase naznačoval, že jeho pôsobenie v Nitre sa chýli ku koncu. "Je to pre mňa emotívne. Veľmi som si tento zápas, jeho atmosféru užíval, bude mi to chýbať," povedal. Kým v doterajšej kariére nikdy nechytal v play off v zápase číslo sedem, teraz má šancu nastúpiť na druhý v priebehu niekoľkých dní, keďže nedávno pomohol Nitre k postupu do finále v siedmom zápase proti Žiline.