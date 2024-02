Rusko naďalej pácha vojnové zločiny na Ukrajine, no Kučerova trápi účasť na ZOH 2026

TORONTO. Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov priznal, že túži po účasti na zimných olympijských hrách v roku 2026, ktoré sa uskutočnia v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

„Chcem tam ísť. Myslím si, že každý by chcel ísť a pre krajinu to určite veľa znamená,“ povedal zakončovateľ tímu Tampa Bay Lightning, kde hráva so slovenským obrancom Erikom Černákom.

Kučerov je aktuálne najproduktívnejší hráč NHL, keď v 52 zápasoch nazbieral 89 bodov (33+56).