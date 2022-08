Nezvyčajný postup. Vegas podpísali hráča a dali to vedieť na TikToku

VEGAS. Organizácia Vegas Golden Knights a útočník Nicolas Roy sa dohodli na podmienkach predĺženia zmluvy. Hráč tu zostane ďalších päť rokov.

V priemere si zarobí rovné tri milióny ročne. V prvých dvoch sezónach dostane 3,5 mil., v tretej tri, v posledných dvoch 2,5 mil. dolárov.

Klub oznámil novinku nezvyčajne. Ako prvá o tom vedela sociálna sieť TikTok. "Nicolas Roy s nami podpísal päťročný kontrakt a cítili sme, že by sa to mal najprv dozvedieť TikTok," napísali do statusu.