Skúsený útočník chce hrať v Utahu do konca kariéry. Nebolo pochybností, povedal

Nick Schmaltz v drese Utahu.
Nick Schmaltz v drese Utahu. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. mar 2026 o 18:08
Podpísal nový osemročný kontrakt v hodnote 64 miliónov dolárov.

Hokejový klub NHL Utah Mammoth podpísal nový osemročný kontrakt v hodnote 64 miliónov dolárov s útočníkom Nickom Schmaltzom.

Zmluva vojde v platnosť v nasledujúcej sezóne a potrvá do ročníka 2033/34. Schmaltz zarobí osem miliónov za rok.

„Nebolo pochybností o tom, že Utah je miesto, kde chcem hrať do konca kariéry a som nadšený, že som podpísal osemročný kontrakt,” uviedol tridsaťročný útočník.

V prebiehajúcej sezóne odohral 65 zápasov, v ktorých strelil 24 gólov a pridal 35 asistencií. V Utahu je druhý najproduktívnejší za kapitánom Claytonom Kellerom (19+45). Do NHL si ho vybralo v roku 2014 z 20. miesta draftu Chicago.

V tíme Blackhawks strávil tri sezóny a potom odišiel do Arizony. V základnej časti odohral 653 duelov, v ktorých nazbieral 482 bodov (166+316). V štyroch stretnutiach play off nebodoval.

