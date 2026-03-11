Skúsený útočník chce hrať v Utahu do konca kariéry. Nebolo pochybností, povedal

Hokejový klub NHL Utah Mammoth podpísal nový osemročný kontrakt v hodnote 64 miliónov dolárov s útočníkom Nickom Schmaltzom.
Zmluva vojde v platnosť v nasledujúcej sezóne a potrvá do ročníka 2033/34. Schmaltz zarobí osem miliónov za rok.
„Nebolo pochybností o tom, že Utah je miesto, kde chcem hrať do konca kariéry a som nadšený, že som podpísal osemročný kontrakt,” uviedol tridsaťročný útočník.
V prebiehajúcej sezóne odohral 65 zápasov, v ktorých strelil 24 gólov a pridal 35 asistencií. V Utahu je druhý najproduktívnejší za kapitánom Claytonom Kellerom (19+45). Do NHL si ho vybralo v roku 2014 z 20. miesta draftu Chicago.
V tíme Blackhawks strávil tri sezóny a potom odišiel do Arizony. V základnej časti odohral 653 duelov, v ktorých nazbieral 482 bodov (166+316). V štyroch stretnutiach play off nebodoval.
