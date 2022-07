Odohral za nich len časť sezóny. Teraz dostal sedemročný kontrakt

Paul by sa po sezóne stal neobmedzeným voľným hráčom. Dvadsaťsedemročný ľavý krídelník posilnil Tampu 20. marca pred uzávierkou prestupov.

Zmluva má aj klauzulu o nevymeniteľnosti. Počas prvých štyroch rokoch by musel prikývnuť na každý prestup, počas zvyšných troch bude mať možnosť zvoliť si 16 tímov, do ktorých nechce byť vymenený.

"Nebolo to pre mňa náročné rozhodnutie, nehľadal som iné možnosti. Vedel som, že chcem byť tu a som rád, že sa to podarilo," povedal Kanaďan.

"Je skvelý pocit cítiť sa chcený a podpísať tak rýchlo. Sedem rokov je dlhý čas a to, že veria vo mňa a v to, že sa dokážem ešte zlepšiť a že dokážem pomáhať tomuto tímu byť úspešným aj ďalších sedem rokov, je pre mňa veľká vec."

"Je to dobrý pocit dostať ponuku tak rýchlo, tak agresívne a na tak dlhý čas," cituje Paula nhl.com.

V sezóne 2021/22 odohral za Tampu 21 zápasov v základnej časti. Mal v nich 14 bodov.

V play off nastúpil na 23 stretnutí so ziskom deviatich bodov. S Tampou sa dostal až do finále Stanley Cupu, kde v šiestich zápasoch podľahli Coloradu.

V NHL okrem Tampy nastupoval len za Ottawu. Dohromady odohral 248 duelov a zaknihoval 80 bodov (34+46). V roku 2013 ho zo štvrtého kola a celkového 101. miesta draftoval Dallas.