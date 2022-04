Turecký reprezentant podpísal v NHL. Dohodol sa so San Jose

"Medzi obrancami-nováčikmi v AHL je v prvej desiatke v počte bodov a v prvej pätnástke v počte gólov. Nick má pred sebou žiarivú budúcnosť a my sa tešíme, že ho môžeme predstaviť ako prírastok do hĺbky našej defenzívy."

Mladí Turci hrali v skupine s Rusmi a Francúzmi. Od Rusov schytali obrovský debakel, prehrali 0:42. V dueli proti Francúzom padli výsledkom 0:10. Cicek nezískal ani bod, no pozbieral šesť trestných minút. V tabuľke +/- mal -17 bodov.

Keď ho Turecký hokejový zväz kontaktoval ohľadom možnej účasti, zaskočilo ho to. "Nebudem klamať, na začiatku som sa aj trochu zasmial," hovoril v tom čase pre CBC. "Bol som prekvapený, no nechal som si to uležať v hlave a povedal som si, že to bude zaujímavá skúsenosť."

Festival mládeže v tom roku hostilo práve Turecko. Niektoré krajiny sa ho z obáv pred teroristickými útokmi nezúčastnili, no - ako hovoril Nickov otec Nazim - podľa neho sa nebolo čoho báť. Do rodnej krajiny chodí často.

Nick Cicek môže Turecko teoreticky reprezentovať aj v budúcnosti. Aj tak však tento zážitok považuje za jednorazový, keďže jeho účasť v nižších divíziách majstrovstiev sveta je nepravdepodobná.

"Bola to skvelá skúsenosť, lebo som mohol reprezentovať krajinu. To je v podstate niečo, čo som mohol zažiť tak raz za život," podotkol.