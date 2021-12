Lakrosovú nádheru Zegrasa neuznáva. Hokej nie je tým, čím býval, hovorí Tortorella

Nie som si istý. Nechcem byť za blázna, len si skrátka nie som istý, či to je dobré pre náš šport. Keby ste to urobili v deväťdesiatych rokoch, odpálili by vám hlavu. Jasné, je to 'cool', ale neviem, či to prinesie aj niečo dobré."

Tortorella pridal na intenzite a zdôraznil, o čom hovoril už kedysi. Nepáči sa mu smerovanie moderného hokeja.

"Myslím si, že náš šport už zďaleka nie je tým, čím býval. Bola to tvrdá hra. Už je to skôr šou. Ale chápem, že sú potrebné aj tieto veci, potrebujete predsa niečo, čo bude predávať zápasy," dodal.