Zegrasova paráda pripomenula legendy. Toto sú najkrajšie góly v histórii NHL

BRATISLAVA. "Toto bola možno najkrajšia asistencia v histórii Národnej hokejovej ligy," rozplýval sa Kevin Weekes, analytik ESPN. Diváci nevedeli pochopiť, čo práve videli. Sám Trevor Zegras sa chytil za hlavu a nerozumel, ako sa mu to podarilo. Spoza brány presvedčil protihráčov, že vyskúša tzv. 'Michigan goal'. Namiesto toho hodil puk Sonnymu Milanovi, ktorý ho bejzbalovým spôsobom upratal do siete. "Čakal som, že urobí Michigan. Hovoril som si: 'Áno, urob to.' A on mi to nakoniec hodil pred bránu, tak som to do nej doklepol," povedal Milano po zápase.

"Stále nemôžem uveriť, že to vyšlo," usmieval sa Zegras. "Je to sranda, pretože som to skúšal niekoľkokrát predtým a nikdy sa to nepodarilo."

Gólová akcia mladých hviezd Anaheimu sa okamžite stala virálnou a nejednému fanúšikovi skrsla na um myšlienka, koľko krajších, ikonickejších či prefíkanejších gólov padlo v 104-ročnej histórii NHL. Súčasného diváka baví McDavid Expertom na akcie, ktoré takmer dennodenne udivujú divákov, je Connor McDavid. Keď má svoj deň, ničí obrany a brankárov odsúva do roly štatistov. V čerstvej pamäti majú diváci najmä dva góly zo sezóny 2021/22.

Boli to takmer identické akcie. Kanadský rýchlik pred sebou uvidel hradbu tiel, no napriek tomu sa neváhal pustiť do útoku. Najprv svojimi fintami zosmiešnil hráčov Winnipegu Jets, potom aj New Yorku Rangers. Faktory, pre ktoré je nezastaviteľný, sme na príklade jeho pamätných gólov analyzovali v samostatnom článku.

McDavid už predviedol veľké množstvo nádherných akcií. Je lídrom nastupujúcej generácie, ktorá dostala hokejové zručnosti na novú úroveň. Aj Zegras do nej bezpochyby patrí. Porovnávajú ho s Daciukom To, čo sa od dnešného dňa volá 'Zegrasova prihrávka', kedysi skúšal aj Pavel Daciuk. Bohužiaľ, u spoluhráčov ani defenzívy súpera nenašiel toľko pochopenia ako Zegras.

Ruský čarodejník s pukom nastrieľal v kariére toľko krásnych gólov, až je ťažké vybrať si. V rebríčkoch najsenzačnejších jeho meno nikdy nechýbalo. Bol špecialistom najmä na nájazdy. Každý brankár sa bál momentu, keď sa naňho vyrúti Daciuk. Na jeho zlaté ručičky sa bude spomínať ešte dlho. Hitparády jeho gólov väčšinou vyhráva ten, ktorým „poslal Martyho Turca do dôchodku“.

Najlepší s najkrajším gólom? Alexander Ovečkin síce zatiaľ nie je kvantitatívne najlepším strelcom histórie NHL, ale kvalitatívne už ho mnohí týmto prívlastkom častujú. Doteraz sa trafil už 750-krát, avšak jeho najkrajším gólom bol podľa väčšiny rebríčkov krkolomný zásah z jeho nováčikovskej sezóny 2005/2006. Ovečkin sa akoby vykašľal na všetky zákonitosti fyziky. Spadol v plnej rýchlosti, no stále viedol puk. Otočil sa na chrbát, puk mal za hlavou a hokejku tiež. Bol v azda 170-stupňovom uhle.

Obrancovia Phoenixu mu to dodnes nevedia zabudnúť. A ani brankár Brian Boucher, ktorý 16. januára 2020 gratuloval Rusovi prostredníctvom Twitteru k štrnástemu výročiu. Že puk poputuje do siete vtedy neveril snáď ani Ovečkin. Svoj najpamätnejší gól strelil tímu, ktorý ako tréner viedol Wayne Gretzky. Na tribúne vtedy sedel osemročný Auston Matthews. Ruský veterán dodnes nevie vysvetliť, ako sa mu podarilo skórovať. „Šťastie? Zručnosti? Neviem, volajte to, ako chcete,“ povedal.

Najpamätnejší Azda najpamätnejší gól histórie NHL neprekypoval krásou. Napriek tomu sa naňho dodnes spomína. Strelil ho Bobby Orr v roku 1970 a je znázornený v podobe sochy pred TD Garden. Fanúšikovia ho poznajú ako „The Flying Goal“. Slávny moment sa udial vo finále Stanleyho pohára medzi Bostonom Bruins a St. Louis Blues. Ide azda o najikonickejší moment v bohatých dejinách bostonského športu.

Je ich habadej Ani desaťtisíce slov by nepostačili, keby sme mali opísať každý krásny gól v histórii NHL. Tá píše už svoju druhú storočnicu. Nádherných gólov v nej bolo až-až. Uvádzame aspoň niektoré z nich.

24. február 1988 – Denis Savard sa pohral s obranou obhajcov Stanley Cupu a Edmontonu strelil najkrajší gól kariéry.

17. máj 1991 – Mario Lemieux si dovolil sám prejsť súperovou obranou rovno vo finále Stanley Cupu.

26. máj 1992 – Nedal sa zahanbiť ani Mariov spoluhráč Jaromír Jágr. Aj on strelil pravdepodobne najkrajší gól svojej kariéry vo finále Stanleyho pohára.

25. september 1996 – Rýchlik Pavel Bure sa prirútil k brankárovi Bostonu, prikopol si puk korčuľou a strelil gól v oslabení. Išlo o prípravný duel.

28. november 1997 – Valerij Kamenskij ukázal, že žiadna situácia nie je neriešiteľná.

20. november 2005 – Marek Malík nikdy nebol hráčom, od ktorého by ľudia očakávali miesto v hitparáde najkrajších gólov. Pred šestnástimi rokmi však takto rutinérsky zakončil dlhotrvajúcu nájazdovú lotériu jeho Rangers proti Washingtonu.

4. január 2007 – Aleš Hemský nádherným blafákom vyrovnal stav stretnutia potom, čo jeho krajan Patrik Štefan šokujúco minul prázdnu bránu.

17. január 2008 – Rick Nash sa pohral s obranou Coyotes, vyškolil ju kľučkami a na záver vykúpal aj brankára.

5. február 2009 – Richard Zedník si pri prieniku do obranného pásma Islanders pomohol žabkou, preskočil súperovho beka a akciu zakončil najkrajším gólom svojej kariéry.

13. december 2009 – Marián Hossa si rukou sklepol letiaci puk a bejzbalovým úderom ho poslal za brankára Tampy Bay.

10. apríl 2010 – Že si Sedinovci rozumejú aj poslepiačky dokázal tečovanou prihrávkou Henrik. Daniel akciu vyšperkoval gólom pomedzi vlastné nohy.

22. apríl 2011 – Bobby Ryan zosmiešnil Davida Legwanda.

25. október 2011 – Medzi luxusné asistencie podobné Zegrasovým sa zaraďuje aj prihrávka Patricka Kanea z otočky, ktorá presne našla Mariána Hossu.

25. február 2012 – Ani Jevgenij Malkin sa nebojí prevahy brániacich hráčov. Takto ich vyškolil v domácom zápase proti Tampe Bay.

8. október 2013 – Málokto môže zabudnúť na Tomáša Hertla a jeho štvorgólové predstavenie, ktoré udivilo hokejový svet.

5. január 2014 – O jeden z najkrajších slovenských gólov sa postaral Tomáš Tatar. Dvoch zadákov Stars tento náraz bolí snáď dodnes.

5. marec 2017 – Zrejme Mariánom Hossom sa inšpiroval Nikita Kučerov, keď premýšľal, čím novým asi prekvapí brankárov.