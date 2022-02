Sedemdesiat miliónov pre Hertla? Budúcnosť českého útočníka je nejasná

Ak by Sharks chceli kratší kontrakt, museli by zrejme priplatiť. Dlhé zmluvy ale vedia byť riskantné a oni o tom vedia.

Porovnáva to s kontraktom, ktorý dostal v New Yorku center Mika Zibanejad.

"Tomáš je rád "žralokom" a my sme radi, že ho tu máme. Teraz musíme nájsť spôsob, ako to vyriešiť."

Sharks v posledných dvoch sezónach nepostúpili do play-off. V tomto ročníku je vidno značné zlepšenie, ale na vyraďovacie súboje to stačiť nebude. "Žraloci" sú na 13. mieste v Západnej konferencii.

Ani výmena by však nebola jednoduchá. Tomáš má právo vybrať si tri tímy, do ktorých by ho mohli vymeniť. Aj najmenšia prekážka by mohla prekaziť akýkoľvek obchod.

Dohody o zmluve by mali prebiehať počas nasledujúceho týždňa. Ich výsledky neovplyvnia len Hertla, ale aj smerovanie tímu z Kalifornie.

Buď sa budú snažiť opäť vrátiť medzi elitu, alebo tomu dajú ešte čas a zvolia trpezlivejší prístup a prestavbu. Za výmenu Hertla by mohli dostať cenné prospekty a voľby v drafte.

Budúcnosť Hertla by mali stihnúť vyriešiť do konca prestupového obdobia. Ak by sa dostal na trh s voľnými hráčmi, bol by jedným z najzaujímavejších mien.