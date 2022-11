Stále tomu nemôže uveriť. Hossa sa zaradí medzi legendy Chicaga

CHICAGO. Bývalý slovenský hokejový útočník Marián Hossa sa v noci z nedele na pondelok stane ôsmym hráčom, ktorého dres slávnostne vyradí klub NHL Chicago Blackhawks.

Do zámoria letel v predstihu a počas svojho pobytu v USA už stihol viacero aktivít, vrátane návštevu zápasu ligy amerického futbalu NFL.

"V prvom rade je to úžasné. Stále tomu nemôžem uveriť. V takmer storočnej klubovej histórii sa to podarilo iba siedmim hráčom a ja budem ôsmy. Je to pre mňa veľká česť," vyhlásil Hossa v rozhovore pre Blackhawks Talk Podcast.