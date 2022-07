Uvidíme Slafkovského na MS juniorov? Nie je to iba moje rozhodnutie, vraví

Jeho cieľom je začať novú sezónu v profilige, no chcel by tiež pomôcť Slovensku na blížiacich sa MS juniorov.



"Sú to veľmi príjemné zážitky. Draft dopadol najlepšie, ako mohol skončiť, a spomína sa na to teda príjemne. Som rád, že som práve v Montreale. Je to hokejové mesto, na štart kariéry celkom príjemné. Teraz som už však späť v práci a idem sa pripraviť na náročnú sezónu," uviedol Slafkovský pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.