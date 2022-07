Slafkovský spôsobil ošiaľ. Záujem detí o hokej sa zvýši, vraví tréner

"Ak budeme trpezliví, aj v ďalších rokoch sa podarí vychovať talenty, ktoré sa môžu prebojovať do NHL," vraví v rozhovore pre Sportnet TOMÁŠ KOCHAN . Od novej sezóny bude zároveň pôsobiť vo funkcii asistenta trénera pri košickom áčku.

Roky pôsobil ako tréner mládeže v tíme HC Košice. Trénoval aj Juraja Slafkovského tesne pred tým, ako sa rozhodol odísť do zahraničia. V súčasnosti pôsobí ako vedúci tréner v projekte Krajskej hokejovej akadémie, ktorý sa v Košiciach postupne rozbieha.

Sledovali sme už predbežné rebríčky pred draftom a vedeli sme, že by sa mohli viacerí chlapci umiestniť pomerne vysoko. O Slafkovskom asi nik nepochyboval, ale veľké šance mali na dobré umiestnenie aj Nemec, Mešár či Sýkora.

Slafkovského ste trénovali jeho posledný rok na Slovensku. Pomysleli ste si vtedy, že by z neho mohla byť o zopár rokov jednotka draftu?

Chlapcov som mal pravidelne na očiach v rámci reprezentácií. Úspech slovenského hokeja na drafte ma milo prekvapil. Chlapcom to veľmi prajem, pretože svojou svedomitou prácou sa im podarilo dostať tam, kam chceli.

Medzi rovesníkmi výrazne vynikal. Prakticky od začiatku preto hrával neustále o jednu vekovú kategóriu vyššie. Ako siedmaka alebo ôsmaka sme ho mali v tíme kadetov, čiže v tíme do 16 rokov. Už vtedy dominoval. Potom s nami absolvoval letnú prípravu a následne sa už rozhodol odísť do zahraničia do Salzburgu.

Napriek tomu, že posledné štyri roky strávil v zahraničí, vnímate jeho úspech aj ako úspech košického hokeja?