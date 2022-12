Slafkovský hráva skoro najmenej v tíme, expert ho vidí v inom útoku

Expert Marc Dumont z portálu Montreal Hockey Now aj s pomocou ankety medzi fanúšikmi vybral ideálnych spoluhráčov pre 18-ročného Košičana. Podľa neho by sa Slovák mohol presadiť aj vo vyššom útoku.

"Monahan je skvelý v tvorbe hry a pri prechode do útočného pásma, čo by mohlo dať Slafkovskému viac streleckých šancí. Potrebuje strieľať častejšie a zaradenie vedľa Monahana by mu určite pomohlo.

Anderson má síce nevyrovnané výkony, ale Monahan by mal po ruke dvoch strelcov a to by mohlo priniesť pozitívne výsledky," myslí si odborník.