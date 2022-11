Mladý Slovák sa mu páči viac ako Slafkovský. Úplne ma uchvátil, vraví Fín

Akú?

Z Fínska mal odísť o minimálne jeden až dva roky skôr. Väčšinu času hrávali v tíme do 20 rokov. Nedali im priestor, aby hrali skôr proti mužom. Z pohľadu vývoja hráča im to obom v určitom smere uškodilo. Som presvedčený, že ak by odišli z Fínska do zámoria skôr, bolo by to pre nich veľké plus.