Černák alebo Tatar? Štartuje finálová bitka o hokejový svätý grál

Do play off sa mužstvo z Kalifornie prebojovalo z poslednej ôsmej pozície v západnej konferencii.

Ak by Tampa obhájila titul, Černák by sa stal len tretím slovenským hráčom, ktorý získal viac ako jeden Stanley Cup.

Price síce v základnej časti nepôsobil istým dojmom, no jeho výkony v play off sú hlavným dôvodom, prečo je Montreal vo finále.

V základnej časti nastúpil v 50 zápasoch s bilanciou 10 gólov a 20 asistencií. V play off však odohral len päť zápasov a je pravdepodobné, že do finále nezasiahne.

Tentoraz je už situácia iná, no šéf klubu má naplánovanú rodinnú udalosť, ktorá by mohla jeho účasť pri odovzdávaní pohára zmariť.

To však len v prípade, že sa o víťazovi rozhodne v šiestom zápase finále. Ten sa prekrýva so svadbou jeho syna Dannyho.

„Pred dvoma rokmi, keď si vyberali dátum svadby, sme si mysleli, že hokej sa už v polovici júna hrať nebude,“ povedal Vinnik v rozhovore pre noviny Tampa Bay Times.

Ak finále dospeje k šiestemu zápasu, ktorý je na programe 9. júla, majiteľ „bleskov“ z Tampy bude v tom čase na svadobnej hostine.

„Nebola by to asi najhoršia vec na svete, ak by sme dva roky po sebe vyhrali pohár a ja by som nemohol byť priamo pri tom,“ pousmial sa Vinnik, ktorý neuvažuje o tom, žeby si zo synovej svadby odskočil na hokej.

„Rodina je pre mňa prvoradá. Hokej je v tesnom závese druhý, ale rodina je na prvom mieste.“