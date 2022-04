Reprezentáciu uprednostnil pred AHL. Jaroš neakceptoval preradenie na farmu

V zámorskej NHL dostal šancu hrať iba v jedenástich zápasoch v drese tímu New Jersey Devils, v ktorých nebodoval.

"Som veľmi sklamaný a rozčarovaný. Prišiel som do Jersey s tým, že dostanem šancu a budem súčasťou prvého tímu. Neustále mi v klube hovorili, že mám byť trpezlivý, že moja šanca príde.

Jaroš sa vrátil k pôsobeniu v New Jersey, ktoré nedopadlo tak ako si predstavoval.

"Nebolo to žiadne rozhodnutie z afektu. Keby ma počas ročníka poslali na farmu a pendloval by som medzi nižšou ligou a NHL, tak to beriem.

Ale keď mi stále hovorili, aby som vydržal, že budem hrať a potom nič, tak to naštve," dodal Jaroš, ktorý je teraz neobmedzeným voľným hráčom a môže sa rozhodnúť, kam povedú jeho ďalšie kroky.



V NHL odohral počas piatich sezón 94 zápasov základnej časti v dresoch klubov Ottawa Senators, San Jose Sharks a New Jersey Devils. Strelil v nich jeden gól a pridal 13 asistencií. Podľa jeho slov sa momentálne sústredí len na MS 2022.