Chára by sa mohol presadiť aj v inom športe, zhodli sa hráči NHL

Crosby nazbieral v tejto sezóne 84 bodov (31+53) v 68 zápasoch a pomohol Pittsburghu k 16. postupu do play off za sebou, čo je najdlhšia séria spomedzi všetkých tímov v profesionálnom športe v severoamerických ligách.

Kapitán Pittsburghu Penguins získal v ankete, do ktorej sa anonymne zapojilo viac ako 500 hráčov, 25,9 percenta hlasov. V jednej z kategórií každoročnej ankety sa spomenulo aj meno slovenského obrancu New Yorku Islanders Zdena Cháru.

Do bránky by si väčšina hráčov na jeden kľúčový zápas vybrala Andreja Vasilevského (Tampa Bay) 37,4 %. Druhý skončil v tejto ankete Carey Price (Montreal Canadiens, 13,9 percenta), tretí Marc-Andre Fleury (Minnesota Wild, 6,7 percenta).

V ankete s otázkou, ktorého korčuliara by si hráči vybrali na jeden zápas, v ktorom by museli vyhrať, dominoval Connor McDavid. Kapitán Edmontonu Oilers dostal 42,4 percenta hlasov. Druhý skončil Crosby (17,3) a tretí obranca Tampy Bay Lightning Victor Hedman (6,7 percenta).

V otázke, proti ktorému hráčovi by ste nechceli hrať, ale radi by ste ho mali vo svojom tíme, vyhral útočník Bostonu Brad Marchand (26,4%) pred McDavidom (18,3) a Tomom Wilsonom z Washingtonu (10,7).

Hráči chodia najradšej hrať do Vegas (30,6%), na druhom mieste obľúbených destinácií na tripoch je New York 17% a tretie je Fort Lauerdale pri Sunrise, kde hrá svoje domáce zápasy Florida Panthers.

V ankete, ktorý hráč by sa presadil aj v inom športe, si 4 percentá hlasujúcich myslí, že útočník Dallasu Joe Pavelski by hral dobre golf. Podľa 3,6 percenta hlasujúcich by útočník New Yorku Islanders Anders Lee bol kvalitný americký futbalista a Zdeno Chára by sa podľa 3,3 percenta presadil v basketbale.