Sekera mal šancu v oslabení, neskôr Ottawa potrestala jeho faul

Góly: 6. N. Paul (C. Brown, Zub), 30. Tierney (Pinto, C. Brown), 40. Tierney (Sanford, C. Brown) – 5. M. Raffl (A. Radulov, Faksa), 55. Pavelski (M. Raffl, Faksa)

/Andrej Sekera (Dallas) odohral 17:34 min, zaznamenal dve strely na bránku, dva "hity", zblokoval jednu strelu a tiež dostal menší trest/