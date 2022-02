Chárovi Islanders nestačili na Montreal. Prehrali po nájazdoch

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Islanders v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom prehrali v nedeľnom domácom zápase NHL s Montrealom 2:3 po samostatných nájazdoch.

V súboji popredných tímov Východnej konferencie zvíťazila Carolina na ľade Pittsburghu 4:3 a figuruje na druhom mieste tabuľky, Penguins sú štvrtí.

NHL - základná časť - 20. a 21. február:

Pittsburgh - Carolina 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Góly: 35. Rust (Letang, Malkin), 38. Crosby (Guentzel, Rust), 59. Rodrigues (Malkin, Letang) – 16. Kotkaniemi (Martinook, Jarvis), 21. J. Staal, 41. Fast (Niederreiter, Skjei), 55. Aho (T. Teräväinen, A. DeAngelo)