Chárovci si vydýchli. Po mesiaci sa dočkali prvej výhry

NEW YORK. Tím, ktorý bol dva roky po sebe konferenčným finalistom, sa trápi. V play-off ich dokázala dvakrát zastaviť iba Tampa, teraz dlho nevedeli vyhrať.

Jeho zverenci prehrali osem duelov v riadnom hracom čase, dva po predĺžení a jeden po nájazdoch. Iba raz strelili tri góly, trikrát dva, štyrikrát jeden a trikrát ani jeden.

Napriek tomu si tréner váži, čo jeho tím ustál.

„Vážim si chlapcov za to, ako držali spolu a bojovali,“ hovoril po zápase. „Konečne boli odmenení víťazstvom. Je to dobrý pocit. Hneď to je v kabíne živšie. Hudba opäť hučí a chalani sa znova podpichujú.“

K víťazstvu doviedol svoj tím kapitán Anders Lee dvoma gólmi.

„Konečne sme si vydýchli, bola to ťažká séria,“ povedal Lee. „Držali sme spolu a postupne sme sa počas minulých zápasov zlepšovali. Ale nedarilo sa nám získať extra bod v predĺžení. Toto víťazstvo sme veľmi potrebovali.“