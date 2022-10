Anaheim Ducks Anaheim skončil v loňské sezóně v Pacifické divizi na sedmém místě, ve svém týmů má ale několik hráčů, kteří jsou dobrým příslibem do budoucnosti. Trevor Zegras se stal finalistou Calder Memorial Trophy pro nejlepšího nováčka, zatímco Troy Terry a John Gibson okořenili All-Stars Game. Ducks mají ve svých řadách také talentovaného Masona McTavishe, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Mistrovství světa juniorů 2022. Přišla také zkušenost v podobě Johna Klingberga a bývalého hráče Islanders Ryana Stromea.

New York Islanders Jediný gól Islanders v úvodním zápase vstřelil Noah Dobson, který v poslední sezóně vstřelil 13 gólů a stal se prvním obráncem Islanders, který od ročníku 2008-09 vstřelil v jedné sezóně více než 12 gólů. Před ním to dokázal Mark Streit. Zároveň se od té doby Noah Dobson může pochlubit mezi obránci nejvyšším počtem bodů (51). Dobrý zápas má za sebou také Alexander Romanov, který během svého debutu zablokoval devět střel, čímž dosáhl na své kariérní maximum a vytvořil druhý nejlepší zápis v historii organizace NY Islanders.

