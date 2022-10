ONLINE: New Jersey Devils - Anaheim Ducks dnes (NHL)

Vzájemná utkání z loňské sezony Anaheim – New Jersey 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 13. Getzlaf (Fowler, Lettieri), 24. T. Terry (Getzlaf, Shattenkirk), 44. T. Terry (Getzlaf), 48. Lundeström (D. Grant). Průběh: 4:0. New Jersey – Anaheim 2:1pn (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0) Branky a nahrávky: 23. Tatar (J. Boqvist), rozh. náj. Tatar – 12. T. Terry (Comtois, Manson). Průběh: 0:1, 2:1.

Vzájemná utkání z loňské sezony Anaheim – New Jersey 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 13. Getzlaf (Fowler, Lettieri), 24. T. Terry (Getzlaf, Shattenkirk), 44. T. Terry (Getzlaf), 48. Lundeström (D. Grant). Průběh: 4:0. New Jersey – Anaheim 2:1pn (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0) Branky a nahrávky: 23. Tatar (J. Boqvist), rozh. náj. Tatar – 12. T. Terry (Comtois, Manson). Průběh: 0:1, 2:1.