Turnaj Nely Lopušanovej štartuje. Prvýkrát na ňom zažiarila, teraz môže byť rekordérkou

Meno Nela Lopušanová zaujalo väčšinu hokejového sveta prvýkrát v januári 2023.
Na ženských majstrovstvách sveta do 18 rokov vtedy ako 14-ročná zaznamenala 13 bodov v piatich zápasoch, vyhrala bodovanie turnaja a stala sa jeho najužitočnejšou hráčkou.
Jej meno, lakrosový gól a zostrihy najlepších akcií kolovali po internete.
Teraz nastal čas na ďalší šampionát dorasteniek. Pre Nelu už štvrtý.
VIDEO: Pamätný lakrosový gól Nely Lopušanovej na MS U18 v roku 2023
V roku 2024 nebola tak dominantná, získala len tri body. Vlani prichádzala už ako skúsená hráčka a pôsobila tak aj na ľade.
Slovenky prehrali všetky zápasy, okrem boja o záchranu s Japonskom. Nela však opäť dominovala. V piatich stretnutiach bodovala jedenásťkrát a opäť získala ocenenie MVP.
Ako vôbec prvá získala cenu pre najužitočnejšiu hráčku turnaja dvakrát.
Majstrovstvá sveta sa v roku 2026 odohrajú v kanadských mestách Membertou a Sydney v provincii Nova Scotia.
Slovenky čaká v B-skupine náročná konkurencia. Zahrajú si s minuloročnými finalistkami z USA, bronzovými medailistkami z Česka a s Fínkami.
Nela Lopušanová má pred sebou veľkú výzvu. Potiahnuť svoje družstvo k dobrým výkonom a udržať ho v elitnej kategórii.
Američanky a Češky sú proti Slovenkám veľké favoritky. Ako najhrateľnejší súboj sa javí ten s Fínskom.
Základná skupina je veľmi náročná. Zárukou je však minimálne jeden zápas navyše. Všetky tímy si zahrajú aj vo štvrťfinále. Dva najhoršie z nepostupujúcich do semifinále zabojujú o záchranu.
To sa Slovenkám stalo minulý rok. Medzi elitou sa udržali vďaka výhre nad Japonskom 5:1.
VIDEO: Gól Nely Lopušanovej v zápase proti Česku na minuloročných MS do 18 rokov
Nela Lopušanová má šancu stať sa trojnásobnou najužitočnejšou hráčkou a aj držiteľkou rekordu v počte získaných bodov na tomto turnaji.
V celkovom bodovaní je momentálne piata a na vyrovnanie súčasného rekordu Kendall Coyne Schofieldovej jej chýba sedem bodov.
Lopušanová nazbierala v 15 stretnutiach 26 bodov, Schofieldová 33.
Sedem bodov nie je vôbec nereálna predstava. Podarilo sa jej to dvakrát z troch účastí na šampionáte. Teraz si na ňom zahrá štvrtýkrát a naposledy.
Pomýšľať môže aj na rekord v počte gólov. Aj v tejto štatistike vládne Schofieldová a Lopušanová je piata. Slovenka má na konte 16 zásahov, na vyrovnanie rekordu ich potrebuje ešte šesť.
V počte asistencií je až na 23. mieste. Má ich desať, na rekord by potrebovala ďalších desať.
"Myslím si, že som pripravená. Som rada, že tréneri mi dali možnosť a že mi dôverujú," povedala pre JOJ Šport. "Chcem čo najviac pomôcť tímu."
V budúcej sezóne ju čaká dôležitý kariérny posun. Z tímu Bishop Kearney Selects do 19 rokov zamieri na univerzitu vo Wisconsine, kde bude študovať a hrať hokej zároveň.
Riaditeľka hokejových operácií v jej súčasnom klube Cari Coen o Lopušanovej povedala, že má potenciál byť najlepšou hráčkou na svete.
Hra univerzite jej má pomôcť dosiahnuť tento cieľ. Po nej by mohla zamieriť do "ženskej NHL" - PWHL.
17-ročná Lopušanová bude jasnou líderkou slovenského celku.
Vo výbere trénera Michala Kobezdu sú tri brankárky, osem obrankýň a dvanásť útočníčok.
Mnohé z nich už majú s turnajom skúsenosti. Družstvo je však veľmi mladé. Jeho vekový priemer je 16 rokov a sú v ňom aj dve 14-ročné hokejistky – obrankyňa Tamara Rošková a útočníčka Lucia Lipčáková.
V nominácii je šesť hráčok, ktoré pôsobia v zámorí. Zvyšné dievčatá hrajú prevažne v slovenskej ženskej najvyššej súťaži.
Dôležitou osobou bude aj po roku brankárka Mariana Sumegová. Na klubovej úrovni pôsobí v Kanade a vlani bola na MS U18 jasnou jednotkou.
Jej čísla síce neboli najlepšie, ale svojimi zákrokmi tím viackrát zachraňovala.
V ofenzíve bude Lopušanovej chýbať Ema Tóthová. Na turnaji hrala štyrikrát a vychádzala jej spolupráca práve s Nelou. Minulý rok však dosiahla 18 rokov a na šampionát tak nemôže nastúpiť. To isté platí aj o Gabriele Lačnej, ktorá vlani strelila štyri góly.
Prekvapiť tak môžu iné mená. Alexandra Hirjaková zbiera v ženskej extralige takmer dva body na zápas, len 15-ročná Lucia Luptáková je zas produktívna v Kanade.
Zaujímavé skúsenosti prináša aj Nikita Lilliana Krištofíková, ktorá pôsobí vo Švédsku v klube Södertälje SK.
Slovenské hokejistky hrali v elitnej kategórii MS do 18 rokov už päťkrát za sebou. Na rozdiel od seniorského ženského výberu sa im darí udržať sa medzi najlepšou osmičkou.
Ani tento rok to však nebude jednoduché. V skupine budú outsiderom a aj prípravný zápas s Maďarskom ukázal, že súperky budú pripravené.
Slovenky pred šampionátom prehrali oba prípravné duely. Najprv s Rakúskom 4:6 a potom aj s Maďarskom 5:6 po predĺžení. Hetrikom sa blysla Nela Lopušanová.
Zverenkyne trénera Kobezdu odštartujú turnaj 10. januára o 15:00 stredoeurópskeho času proti USA.
11. januára sa od 18:30 predstavia proti Fínsku a účinkovanie v základnej skupine zakončia duelom s Českom 13. januára o 15:00.