Lopušanová mieri na prestížnu univerzitu. Bude len druhou Európankou v histórii

MADISON. Slovenská hokejistka Nela Lopušanová sa oficiálne stala hráčkou univerzitnej ligy NCAA.
Od nasledujúcej sezóny 2026/27 bude pôsobiť v ženskom hokejovom programe University of Wisconsin Badgers, ktorý ju predstavil na svojom webe.
Lopušanová s univerzitou podpísal takzvaný "National Letter of Intent", dokument o záväzku študovať a hrať.
Stane sa tak len druhou európskou hráčkou v histórii tíme po Češke Adéle Šapovalivovej, ktorá je aktuálne prváčkou.
Wisconsinská univerzita je najúspešnejšou v dejinách ženského hokeja v NCAA. Tamojší tím získal už osem titulov v najvyššej divízii.
Slovenská reprezentantka posledné tri roky strávila v americkom tíme Bishop Kearney Selects. V uplynulej sezóne zaznamenala 37 gólov a 48 asistencií v 59 zápasoch.
„Vybrala som si Wisconsin kvôli skvelému vzdelaniu a špičkovým športom. Komunita a kultúra sú veľmi priateľské a to ma na tejto univerzite oslovilo,“ uviedla Lopušanová.
Z príchodu Lopušanovej sú nadšení aj tréneri. „Je veľmi dynamická hráčka, ktorá dokáže zdvihnúť fanúšikov zo sedadiel svojou kreativitou. Výborne hrá vo všetkých troch zónach a bojuje aj v situáciách, keď nemá puk.
Má veľkú tvorivosť a zároveň výborne rozumie hre, ktorú obohacuje jej rozsiahla medzinárodná skúsenosť,“ opísal Slovenku realizačný tím Wisconsinu.
Sedemnásťročná Lopušanová je veľkou oporou slovenských reprezentácií. Na svetových šampionátoch do 18 rokov získala ocenenie MVP dvakrát, čo sa ešte žiadnej hokejistke nepodarilo.
Za svoje výkony bola v roku 2023 ocenená aj Piotrom Nurowski Award, udeľovanou Európskym olympijským výborom najlepšiemu mladému európskemu športovcovi v zimných športoch.
Lopušanová je tiež štátnou šampiónkou v flag futbale, kde počas poslednej sezóny zaznamenala 74 zastavení (flag pulls) a 36 touchdownov.
Klub NFL Buffalo Bills ju nominoval na ocenenie National Girls Flag Football Player of the Year.