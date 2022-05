MacKinnon o McDavidovi: Je najlepší. Zastaví ho jedine celý tím

Podľa MacKinnona však séria nebude len o nich. Tvrdí, že chápe marketingovú hodnotu, no nepridŕža sa myšlienky, že to bude séria v štýle "MacKinnon vs. McDavid".

"Myslím si, že už je nejaký ten čas najlepší, a preto musí zabrať celý tím, aby sme ho zastavili," povedal o McDavidovi.

"Avšak on nie je ich jediná hrozba. Nedostávajú dostatok kreditu. Neboli by tu, keby nezabralo celé ich mužstvo. Preto na súboj s McDavidom veľmi nemyslím. Jasné, vidím to, a snáď to prinesie úžitok, ale inak nad tým nijak špeciálne nerozmýšľam."

McDavid a Draisaitl majú v prebiehajúcich vyraďovacích bojoch v dvanástich stretnutiach navlas rovnakú bilanciu - 7 gólov, 19 asistencií a celkovo 26 bodov.