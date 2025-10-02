Carolina ho už nechcela. Kanadského útočníka si z waiver listiny stiahol Nashville

Tyson Jost
Tyson Jost (Autor: SITA/AP)
TASR|2. okt 2025 o 09:11
Pôsobil aj v Colorade, Minnesote či Buffale.

NASHVILLE. Kanadský hokejový útočník Tyson Jost sa stal v NHL hráčom Nashvillu. Predators si ho v stredu stiahli z waiver listiny, na ktorú ho deň predtým umiestnil klub Carolina Hurricanes.

Dvadsaťsedemročný center odohral v minulej sezóne za Carolinu 39 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral štyri góly a päť asistencií.

Predtým nastupoval v profilige aj za Colorado, Minnesotu a Buffalo.

Hurricanes okrem Josta umiestnili na waiver listinu aj Gavina Bayreuthera, Noela Gunlera, Josiaha Slavina a Ryana Suzukiho, no tých si žiaden klub nestiahol a zamierili tak na farmu Chicago Wolves (AHL). Informoval o tom portál TSN.ca.

dnes 09:11
